Muziekvereniging Jeduthun sleept eerste prijs in de wacht bij concertconcours Hoogeveen

HOOGEVEEN, SELLINGEN – Muziekvereniging Jeduthun Sellingen heeft vandaag een 1e prijs behaald bij het concertconcours in Hoogeveen.

Dankzij een uitstekende voorbereiding door een studieweekend en een try-out concert betraden de leden van Jeduthun vol vertrouwen het podium van de Tamboer in Hoogeveen. Onder leiding van de dirigent Wim Westerman werd een goed optreden neergezet. Jeduthun speelde drie nummers: As the Deer, Excalibur en Roll of Honour.

De jury had veel waardering voor het samenspel en de klank, al waren er ook wat aandachtspunten te noemen. Het orkest heeft laten horen dat zij haar plek in de 4e divisie meer dan waard is. De uitslag en de scores van de jury bevestigen dit beeld: met een gemiddelde score van 81,83 punten heeft Jeduthun een 1e prijs behaald!

Aan het concours deden 14 orkesten mee, waarvan twee in de 4e divisie.

Jeduthun