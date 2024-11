Nieuwe inwoners maken kennis met Veendam

VEENDAM – Vanmorgen organiseerde de gemeente Veendam een rondrit voor circa 56 nieuwe inwoners.

Uitgenodigd waren inwoners die sinds 5 februari 2024 in de gemeente zijn komen wonen. De betreffende inwoners waren persoonlijk uitgenodigd en werden verwelkomd in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Veendam.

Na een rondrit door Veendam maakten de nieuwe inwoners kennis met het gemeentebestuur en de raadsleden in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam. Wethouder Bert Wierenga gaf aansluitend een presentatie over de gemeente.

Tekst: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl