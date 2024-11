Peuters en kleuters zijn Stoer bij de Boer

VALTHERMOND – Tijdens de afgelopen herfstvakantie was het extra gezellig bij Stoer bij de Boer in Valthermond! Kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd konden genieten van een onvergetelijk uitje op de Akkervarkenboerderij. Met een speciaal programma vol leuke activiteiten was er voor ieder kind iets te beleven.



De jonge avonturiers konden zich uitleven in de overdekte boerenspeeltuin, waar ze naar hartenlust klommen en klauterden. Ook de dierenliefhebbers kwamen aan hun trekken: er waren schattige biggetjes en alpaca’s te bewonderen. Er was zelfs de kans om een ritje te maken op een pony. Wie altijd al eens wilde weten hoe het voelt om een koe te melken, kon dat (natuurlijk op een veilige en speelse manier) zelf ervaren. Daarnaast was er de unieke gelegenheid om een alpaca ‘te scheren’ – een activiteit die voor veel grote en kleine boerderijdierenfans een bijzonder hoogtepunt was.



Het geheel werd compleet gemaakt door de vele trekkers die op het boerderij terrein stonden en waarop gereden kon worden, waardoor de jonge bezoekers het gevoel hadden echt midden in het boerenleven te zitten. Met de vele karren van de trekkers konden de kleine kinderen de bakken vullen met voer voor de varkens en biggen op de boerderij.



Voor wie de herfstvakantie heeft gemist: Stoer bij de Boer maakt zich al weer op voor nieuwe avonturen. In het voorjaar van 2025 worden er opnieuw speciale Peuter- en Kleuteruitjes georganiseerd. Een ideale gelegenheid voor gezinnen om samen met hun kleintjes het boerenleven te ontdekken!



André Dümmer