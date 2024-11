Vreedzaam Protest op Grote Markt voor Vrede in het Midden-Oosten

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 9 november, 06:15 uur door Stefan van der Gijze

VEEL BEWOLKING MET MORGEN WAT REGEN

Bewolking voelt zich thuis boven onze omgeving en dat zal dit weekend niet anders zijn. Enige verandering daarbij is dat er morgen misschien wat lichte regen valt. Na het weekend wordt de kans op regen groter met meer wind.

Vanochtend is het bewolkt met lokaal wat lichte motregen bij temperaturen tussen 5 en 6 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.

Vanmiddag blijft het bewolkt en vrijwel overal droog. Er komt bij de temperatuur van vanochtend nauwelijks iets bij op hooguit 7 of 8 graden. De zwakke wind voelt zich prettig bij de zuidoostelijke richting.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking en kan er voornamelijk tijdens de nachtelijke uren mogelijk wat lichte regen vallen. De temperatuur daalt niet verder dan 5 graden bij een naar zuid draaiende wind die zwak tot matig is.

Morgen zoekt de wind de zuidwesthoek op en wordt de aangevoerde lucht iets zachter. Het kan morgenmiddag dan 9 of misschien wel 10 graden worden. Het blijft niet helemaal droog met kans op wat lichte regen, maar grote hoeveelheden vallen er niet.

Na het weekend krijgen we een ander weertype met meer wind en volgen er perioden met regen. Vooral op maandag en dinsdag is de kans op regen het grootst. De temperaturen liggen deze dagen op een wat hoger niveau rond 10 of 11 graden. Later volgende week wordt het droger, maar wel gevoelig kouder met maxima beneden de 7 graden met een toenemende kans op vorst in de nacht.