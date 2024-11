Westerwolde ontmoet Gieterveen op de Barlage in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Na de prima overwinning vorige week zondag in en tegen Nieuw Buinen, staat komende zondagmiddag 10 november in een thuiswedstrijd het treffen met Gieterveen op het programma.

Ondanks het feit dat beide ploegen vaak tegen elkaar hebben gespeeld, is het al weer behoorlijk wat jaren gelden dat er een onderling competitietreffen plaatsvond. Op 10 februari 2019 troffen Westerwolde en Gieterveen elkaar voor het laatst in een officiële wedstrijd. Op De Barlage wist Gieterveen destijds een 1 – 0 overwinning uit het vuur te slepen. De uitwedstrijd in Gieterveen in dat seizoen werd overigens wel door Westerwolde gewonnen met een eindstand van 3 – 0 in het voordeel van de roodwitten. Dit alles gebeurde overigens wel in het seizoen waarin Westerwolde via een lange nacompetitie uiteindelijk promoveerde naar de derde klasse.

Evenals Westerwolde heeft Gieterveen op dit moment zes wedstrijden gespeeld. Uit deze zes wedstrijden werden vier punten behaald, wist men totaal zes keer te scoren en kreeg het team van trainer Jos Kuiper – die Gieterveen voor het vierde jaar onder zijn hoede heeft – achttien goals tegen. Een doelsaldo dat er totaal anders uitziet dan dat van Westerwolde.

Door de overwinning tegen Nieuw Buinen handhaafde Westerwolde zich op een keurige manier in de top van het klassement. Met twaalf punten uit zes wedstrijden heeft het team van trainer Wessel Woortman nu vier punten achterstand op koploper Heiligerlee en drie punten minder dan nummer twee Actief. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is momenteel 19 – 9. Wil men in het spoor blijven van de koplopers, dan is een overwinning op Gieterveen komende zondag op De Barlage een noodzakelijkheid.

Leuk te vermelden is nog dat René v.d. Laan binnen Voetbal Nederland afgelopen zondag zijn derde ster binnenhaalde. Door te scoren tegen Nieuw Buinen kwam hij op een totaal van 75 doelpunten – gescoord tegen 34 verschillende tegenstanders – waarvan zes tegen Gieten en SVZ. Tegen Gieterveen scoorde hij tot dusver drie keer. Voetbal Nederland deelt per 25 gescoorde competitiedoelpunten een ster uit. Al met al een puike prestatie voor de jonge aanvaller.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Gieterveen is dhr. G. Sikkema uit Gieten. Pupil van de Week is Roel Ananias, spelend in Westerwolde JO11-1. De wedstrijd op sportpark De Barlage begint om 14.00 uur. Bij binnenkomst zal aan een ieder (naast de entree voor niet-leden) opnieuw het programmablad met verloting tegen de prijs van € 1,00 per stuk worden aangeboden.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Gieterveen is Houthandel Westerwolde, gevestigd in Onstwedde. Sinds het begin van het thans lopende seizoen is Houthandel Westerwolde een van de vier nieuwe hoofdsponsoren van Westerwolde zondag 1, hetgeen begrijpelijk een mooie, nieuwe impuls is voor de Vlagtwedder dorpsvoetbalvereniging. Als inwoner van Vlagtwedde runt Alexander Okken in het buurtdorp Onstwedde een wijd en zijd bekend staand bedrijf in materialen voor binnen en buiten. Houthandel Westerwolde is al ruim 55 jaar de plek voor hout-, bouw- en tuinmaterialen en is er voor iedere klus, van de doe-het-zelver tot de professional. Men levert aan particulieren en zijn partner voor bouw-, hoveniers- en klussenbedrijven. Houthandel Westerwolde heeft altijd ruim 4000 producten op voorraad. Dat Alexander Okken als oud eerste elftalspeler en nog steeds lid van de v.v. Westerwolde wederom een wedstrijdbal voor nu de wedstrijd tussen Westerwolde en Gieterveen beschikbaar stelt, wordt natuurlijk enorm gewaardeerd.

HJ Pleiter