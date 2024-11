Belgisch eremetaal voor Highland Dancers uit Zuidlaren

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 10 november, 11:00 uur door Jules Geirnaerdt

EINDELIJK WAT BEWEGING

Het is vandaag nog grijs en bewolkt met soms een beetje motregen, maar morgen is het ander weer want dan komt de gang er weer een beetje in. Dat geeft dan wel enkele buien maar de zon soms komt er vooral dinsdag en woensdag ook regelmatig tevoorschijn.

Maar vandaag is er dus nog geen zon en zo af en toe kan er wat lichte motregen vallen. Maar de meeste tijd is het droog. Er staat een zwakke zuidwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond 8 graden. Vannacht neemt de wind langzaam toe en later vannacht en morgen komt een gebied met regen voorbij. Daarna komen er vanuit het noorden een aantal buien achteraan maar er zijn morgenmiddag en morgenavond ook af en toe opklaringen. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het noordwesten en de maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden.

Dinsdag valt er nog een enkele bui en dan zijn er iets meer opklaringen, bij een matige noordoostenwind en 8 graden. Woensdag is het droog met zonnige perioden en enkele mistbanken. En daarna is het donderdag en vrijdag de meeste tijd bewolkt met ook weer een kans op wat motregen. Maximumtemperatuur ook later in de week rond 8 graden en minimumtemperaturen rond 4 graden.