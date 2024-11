Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen organiseert lezing met het thema ‘Zelfstandig en verstandig oud(er) worden’

SCHEEMDA – De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen organiseert op dinsdag 19 november in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda een lezing met het thema ‘Zelfstandig en verstandig oud(er) worden’. De lezing is bestemd voor iedereen die benieuwd is welke vragen er besproken zouden moeten worden als je zelf ouder wordt of als je nu of in de toekomst te maken krijgt met de zorg voor een oudere.



Spreker op deze avond is onder andere Herma Fridrichs, manager Zorg & Bedrijfsvoering in het Ommelander Ziekenhuis. Zij is gespecialiseerd in ouderenzorg en gaat in haar presentatie in op bovengenoemde en andere vragen. Daarnaast is er aandacht voor preventie, gezond zijn en blijven, keuzemogelijkheden in ondersteuning en aanpassingen in en om het huis.



De lezing begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De toegang is gratis.

Aanmelden is gewenst via info@vriendenvanhetozg.nl. Voor vragen en meer informatie kunt u e-mailen naar info@vriendenvanhetozg.nl

Simone Blaauboer

secretaris Vrienden Ommelander Ziekenhuis Groningen