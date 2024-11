Westerwolde klimt na overwinning op Gieterveen naar de tweede plaats

VLAGTWEDDE – Na een zwaarbevochten overwinning in eigen huis op Gieterveen, is Westerwolde – zij het op doelsaldo – andermaal een plaatsje gestegen op de ranglijst. Met vijftien punten uit zeven gespeelde wedstrijden heeft de ploeg van trainer Wessel Woortman nu vier punten achterstand op koploper Heiligerlee. Hoewel de kwaliteit van het vertoonde spel van de kant van de Vlagtwedders niet altijd om over naar huis te schrijven was, is deze tweede stek op de ranglijst dan ook hoofdzakelijk verdiend op basis van inzet, karakter en enthousiasme. En aan deze voorwaarden te komen tot zo optimaal mogelijke resultaten, ontbreekt het de roodwitten de laatste wedstrijden niet. Aan de 3 – 2 zege op Gieterveen viel dan ook niet veel af te dingen en derhalve kunnen aanvoerder Rudolf Riks en zijn teamgenoten de komende week met enige trots naar de stand op de ranglijst kijken.

In de eerste 45 minuten van het duel tussen de nummers drie en elf op de ranglijst viel er op de Vlagtwedder Barlage niet al te veel te genieten. Westerwolde kwam wel tot de meeste aanvallende impulsen, maar echt gevaarlijk werd men niet voor het doel van Raymond Tienkamp van Gieterveen. Minder goede voorzetten en slecht afgewerkte kansen waren hier debet aan. Bovendien had de geroutineerde sluitpost van de gasten door gebruikmaking van zijn postuur veelal goede kijk op de hoge flankballen en de spaarzaam gecreëerde kansen door Westerwolde. Zo lukte het o.a. de deze wedstrijd uitblinkende Julian Smid en goaltjesdief René v.d. Laan niet om de Gietervener sluitpost vanuit goede scoringskansen te passeren. Toch ging er een “foutje” van Tienkamp vooraf aan de openingsgoal op slag van rust door Westerwolder Sander van Hoorn. Een hoge bal, ingebracht door Rudolf Riks, werd in een luchtduel door de doelman niet op juiste waarde geschat, waarna de bal voor de voeten van Van Hoorn plofte. Geplaatst wist hij de bal in de 44e minuut in het verlaten doel te laten verdwijnen: 1 – 0. Een mooie opsteker voor de thuisploeg die samen met de gasten uit Gieterveen vrij vlot hierna naar de kleedruimten werden gedirigeerd door arbiter Sikkema voor het nuttigen van een kopje thee.

Na de rust was het aanvankelijk Gieterveen dat de klok sloeg en in de 53e minuut was het dan ook raak voor de ploeg van trainer Jos Kuiper. Na minder goed verdedigend werk van de kant van Westerwolde was Jesse Nijhuis er als de kippen bij om de gelijkmaker aan te laten tekenen. Met een harde schuiver liet hij doelman Erwin Timmer van dichtbij kansloos: 1 – 1. Niet lang hierna moest Timmer zich laten vervangen door Robert Bruggers. De eerste sluitpost had van een lelijke val in de eerste helft dusdanig veel last overgehouden dat verder spelen niet meer mogelijk was. Voor Westerwolde hierna het sein om te proberen de punten toch in eigen huis te houden om zodoende de aansluiting met de top van het klassement in tact te houden. En nadat Frank Riks – die na het invallen van Ferdy Kuiper aanvallender kwam te spelen – een enorme kans had gemist, was het in de ultieme slotfase toch raak voor de Vlagtwedders. Nadat Ben Ophof op de rand van het strafschopgebied onreglementair ten val werd gebracht, was het Sander van Hoorn die in de 87e minuut zijn tweede van de middag scoorde door de toegekende penalty binnen te schieten. Doelman Tienkamp wist de bal nog wel te toucheren, maar onvoldoende om de bal niet tegen de touwen te zien verdwijnen: 2 – 1. Eén minuut later viel de beslissing in dit gemiddeld kwalitatief niet hoogstaande duel. Een schot van de op snelheid gelanceerde René v.d. Laan kon maar half worden gekeerd door doelman Tienkamp van Gieterveen, hetgeen de ingevallen junior Milan Kater de uitgelezen kans gaf de wedstrijd in het slot te gooien. Met een hard schot in de rechterbovenhoek wist hij er voor te zorgen dat de deze middag prima leidende scheidsrechter Sikkema het derde Westerwolde-doelpunt in zijn boekje kon noteren: 3 – 1. In de 91e minuut bracht Alex Terpstra de spanning in deze wedstrijd nog enigszins terug door vanuit een scrimmage de bal hard achter Bruggers te schieten, maar verder dan deze aansluitingstreffer kwam Gieterveen niet en kon Westerwolde derhalve andermaal drie punten op haar conto bijschrijven.

Door deze verdiende overwinning vindt Westerwolde zich dus op basis van het doelsaldo terug op de tweede plaats van de voorlopige ranglijst. Hierbij dient opgemerkt te worden dat BNC minder verliespunten heeft dan Westerwolde. Maar dat het een prima start van de competitie voor de ploeg van de leiders Leo Teuben en Marco Wichers is, moge duidelijk zijn. Met tot de winterstop nog drie wedstrijden te gaan, moet het mogelijk zijn zich in de top van het klassement te handhaven. De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is volgende week zondag in en tegen Gasselternijveen. Op basis van de vanmiddag geleverde inzet moet ook dan een goed resultaat haalbaar zijn.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (66e min. Robert Bruggers) – Ben Ophof – Frank Riks – Rudolf Riks – Mikai Luijten – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Michel ter Horst (60e min. Milan Kater) – Sander van Hoorn – Joran Luijten (60e min. Ferdy Kuiper) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. G. Sikkema uit Gieten

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.