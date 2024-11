Damclub Winschoten – Huizum 2 Leeuwarden 8 – 8

WINSCHOTEN – Zaterdag 9 november stond de 4e ronde van de Nationale Competitie, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond op de wedstrijdkalender. Zowel de achttallen van Winschoten 1 als Winschoten 2 werkten hun “thuiswedstrijden” af in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Rozenstad.

In de 2e klasse A was Winschoten 1 gastheer voor Huizum 2 uit Leeuwarden, de ongeslagen koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Na een enerverende wedstijd deelden Winschoten 1 en Huizum 2 de punten, 8 – 8. Voor Winschoten 1 werd gewonnen door Janick Lanting, Frederik Bos en Rob Knevel, aangevuld met remises van Henk Prak en Geert Lubberink. Met dit resultaat bezet Winschoten 1 de gedeelde 4e plaats in de 2e klasse A, samen met Damcombinatie Fryslân/TTS CT 3. Voor de 5e ronde op 23 november reist Winschoten 1 af naar Heerenveen om het op te nemen tegen DCH Heerenveen 3.

Winschoten 2

Winschoten 2 dat te boek staat als een “Opleidingsteam” kon het niet bolwerken tegen het sterke Strijt Sonder Spijt (SSS) uit Kampen, dat vorig seizoen nog uitkwam in de 1e klasse A van de KNDB. Ondanks dat er flink werd gestreden in de 2e klasse B moest Winschoten 2 met 1 – 15 buigen. Alleen Johan Tuenter kwam tot een keurige puntendeling aan bord 1. Met dit resultaat blijft Winschoten 2 “rode lantaarndrager”. De individuele training begint onderhand zijn vruchten af te werpen, door goed opgezette partijen. Binnenkort wordt zelfs gestart met een groepstraining op de vrijdagavond, eveneens in de Bovenburen. Hierbij wordt de theorie inzichtelijk gemaakt. Winschoten 2 neemt het zaterdag 23 november “uit”, op tegen DCH Heerenveen 2. Heerenveen werkt haar wedstrijden overigens af in het “Hof van Schoterland” in Mildam.

Degradatie seizoen 2023 – 2024

Om de “piramidevorm” van de Nationale Competitie meer vorm te geven heeft de KNDB vorige seizoen 2023 – 2024 gekozen voor een versterkte degradatie. Tevens werd de ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse alsmede de tweede klasse teruggebracht van 12 naar 10 teams. In de eerste- en tweede klasse bestonden de teams reeds uit achttallen, hier is de hoofdklasse bijgekomen. Alleen de ereklasse bestaat nog uit 10-tallen. Door dit besluit is de speelsterkte in alle klassen toegenomen. Vorig seizoen 2023 – 2024 zijn in de 1e klasse A namelijk Roden/Leek 1 en SSS Kampen gedegradeerd en komen nu respectievelijke uit in de 2e klasse B en 2e klasse A. Beide teams spelen dit seizoen daarin een hoofdrol. In tegen stelling tot vorig seizoen toen de kampioenen eerst nog een promotiewedstrijd moesten afwerken, gaan dit seizoen de kampioenen rechtstreeks promoveren. Daarnaast worden de nummers 2 in de gelegenheid gesteld een promotiewedstrijd te spelen.

Geert Lubberink