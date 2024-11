Groningen beweegt, opiniestuk van Harm Nieboer

GRONINGEN – Harm Nieboer schreef onderstaand opiniestuk met als titel: Groningen beweegt.



Energie en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder energie staat alles stil; zonder beweging blijft energie ongebruikt. Deze dynamiek zien we overal om ons heen, van de wind die de molens laat draaien tot de kracht die auto’s vooruitstuwt. Maar in Groningen hebben deze begrippen een zwaardere lading. Hier draait energie niet alleen om vooruitgang, maar ook om herstel. Jarenlang zorgde de gaswinning voor een overvloed aan energie die Nederland in beweging hield. Maar de prijs die daarvoor is betaald, blijft zichtbaar in de scheuren van onze huizen en de onzekerheid van onze toekomst.

Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: hoe kunnen we opnieuw energie opwekken zonder de provincie wederom te belasten? Kunnen we beweging creëren die niet alleen vooruitgang, maar ook balans brengt?

Groningen draagt al decennialang een onevenredig zware last als het gaat om energievoorziening in Nederland. De provincie wordt steevast gepositioneerd als het “stopcontact van Nederland,” met de aanleg van grootschalige wind- en zonneparken en nieuwe hoogspanningsnetwerken. Maar wat levert dit de Groninger werkelijk op?



De voordelen van deze energieprojecten vloeien veelal naar de Randstad, terwijl Groningen achterblijft met de negatieve gevolgen: aantasting van het landschap, ecologische schade, en een toenemende druk op de leefbaarheid. De geplande industrialisatie van natuurgebieden, waaronder het Waddengebied en de Noordzee, vormt daarbij een nieuwe bedreiging. Moeten we ons unieke landschap en kwetsbare ecosystemen opofferen voor nationale energieambities?



Als BBB-Statenlid, afkomstig uit de energiesector, pleit ik voor een koerswijziging. Duurzame energie kan ook anders. Onze provincie zou echt een koploper kunnen zijn bij het ontwikkelen van innovatieve technologieën zoals Small Modular Reactors (SMR’s) en Molten Salt Reactors (MSR’s) die kansen bieden voor lokale energieproductie. Hiermee kan Groningen niet alleen bijdragen aan nationale doelstellingen, maar ook zelf optimaal profiteren door netcongestie te verminderen en waterstofproductie lokaal te stimuleren.



Naast technologische innovaties is een herziening van de ruimtelijke ordening cruciaal. Het behoud van het Groningse landschap moet centraal staan. Kleinschalige en lokale energieprojecten, zoals kleinere windmolens en samenwerking tussen bedrijven als het gaat om stroomafname, kunnen bijdragen aan duurzaamheid zonder het karakter van de provincie aan te tasten. Het is tijd dat Groningen niet langer wordt gezien als een energieleverancier voor de rest van het land, maar als een volwaardige partner met een eigen visie op duurzaamheid en landschapsbehoud. Lokale initiatieven en innovatieve technologieën moeten waar mogelijk prioriteit krijgen, zodat Groningen zowel economisch als ecologisch kan floreren. Het behoud van en uitbreiding voor de Groninger industrie, het oplossen van de netcongestie in Groningen, het leveren en gebruiken van CO2-vrije energie, het oplossen van de energie-armoede voor de Groningers, een blijvend betrouwbare energieleverancier in de nationale infrastructuur, maar bovenal het in stand houden van onze mooie plattelandsomgeving en open Wadden- en Noordzeegebied, is het dringend noodzakelijk om NU de bakens te verzetten, het schip te keren en ons ‘boerenverstand’ weer te gaan gebruiken. Laten we samen een nieuwe weg inslaan. Een weg waarin Groningen niet alleen beweegt, maar ook bepaalt.



Harm Nieboer, energiedeskundige en Statenlid voor de Provincie Groningen