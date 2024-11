Grote brand bij CBS De Verrekijker Ter Apel

TER APEL – Om kwart over twaalf vannacht is de brandweer uitgerukt voor een brand in een school aan de Nederveen Cappelstraat in Ter Apel. Bij de brand komt veel rook vrij.

De brandweer is uitgerukt voor een brand bij CBS De Verrekijker in Ter Apel. Brandweer Ter Apel is ter plaatse. Ook de brandweer van de Duitse collega’s uit Rütenbrock is ter assistentie opgeroepen.

In het pand waren CBS De Verrekijker en KDV Kiekeboe gevestigd. Het pand werd vorig jaar afgekeurd omdat er scheuren in de muren zitten en het dak is verzakt. De gebreken kwamen vorig jaar tijdens het plaatsen van een nieuw ventilatiesysteem aan het licht. De 70 leerlingen werden tijdelijk over andere scholen verdeeld. Bij de speeltuin aan de Robert Kochstraat werd een noodgebouw geplaatst en na zo’n half jaar zaten de leerlingen weer samen in één school.

Nu staat hun oude school in brand. De brand is uitslaand en er is opgeschakeld naar grote brand. Er zouden enkele lokalen in brand staan en om over voldoende bluswater te beschikken is er opgeschaald naar ‘grote brand’. Brandweer 2e Exloermond, brandweer Veendam, brandweer Coevorden, de hoogwerker van brandweer Winsum zijn/gaan ook ter plaatse.

De brandweer blust de brand van buitenaf. Dit doen ze voor hun eigen veiligheid omdat ze niet weten hoe sterk de constructie van het dak is als gevolg van de brand.

Er worden diverse meetgroepen opgeroepen.

Update

Om 1.49 uur werd het sein: ‘brand meester’ gegeven. De brandweer heeft de brand onder controle en verdere uitbreiding van de brand is er niet. Dat betekent niet dat de brand uit is. Omwonenden kunnen nog steeds last van de rook hebben. Houdt dus zolang het nog duurt het advies ramen en deuren gesloten te blijven houden en ventilatie uit te schakelen in de gaten. Er worden in de buurt metingen door de brandweer verricht omdat rook nooit gezond is voor mens en dier.

VR Groningen