Mantelzorgers ontvangen compliment

OLDAMBT – Vrijdag 8 november kregen mantelzorgers in gemeente Oldambt een compliment van SWO en wethouder Gert Engelkens tijdens de Dag van de Mantelzorg. Op diverse locaties konden zij een mantelzorgcompliment ophalen.

‘Ik vind het altijd weer een feestje om namens het College het mantelzorgcompliment aan onze mantelzorgers uit te mogen delen. Mantelzorgers zijn evenals vrijwilligers onmisbaar in onze samenleving. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt en gezegd worden. Fijn dat er in Oldambt nog naar elkaar wordt omgekeken. Nogmaals: Alle waardering en respect voor onze mantelzorgers. Het compliment is meer dan verdiend!’ aldus Gert Engelkens. Hij was zelf aanwezig in Nieuw Vredenhoven in Scheemda om mantelzorgcomplimenten uit te delen.

Een mantelzorger vindt de zorg voor een naaste vaak vanzelfsprekend. Dit betekent niet dat hun inzet niet gezien wordt, daarom grijpen SWO en de gemeente de Dag van de Mantelzorg aan om hun waardering te tonen.

De Dag van de Mantelzorg

Op deze dag worden in heel Nederland mantelzorgers in het zonnetje gezet. De Dag van de Mantelzorg is een initiatief van MantelzorgNL. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers een waardering. In de gemeente Oldambt is er een mantelzorgcompliment uitgereikt in de vorm van een goodiebag waarin allerlei lokale specialiteiten en waardebonnen. Het mantelzorgcompliment is uitgereikt aan zo’n 250 mantelzorgers.

Gemeente Oldambt