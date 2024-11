Minister Faber kondigt grenscontroles aan

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN BUIEN | EINDELIJK WAT ZON

Na de regenzone van vannacht wordt het voor de verandering weer eens een wisselvallige dag met een paar opklaringen en dus af en toe zon. Maar regelmatig vallen er ook een paar buien en mogelijk is daar ook een onweersbui bij. Er komt ook meer wind met windkracht 3 tot 5 uit het noordwesten en ondanks dat er wat zon is, is het aan de gure kant met een maximumtemperatuur rond 10 graden.

Vannacht neemt de kans op buien af en morgen is het daarna overwegend droog. Ook dan zijn er opklaringen en de zon zien we morgen dan ook redelijk vaak. De wind is morgen matig uit het noordoosten, de maximumtemperatuur wordt 8 of 9 graden.

Woensdag draait de wind naar het noordwesten en dat geeft weer meer bewolking en de kans op een beetje regen neemt woensdag ook toe. Donderdag is het overwegend droog met een paar opklaringen, vrijdag is het rustig en droog met een klein beetje zon. Maximum ook later in de week 8 á 9 graden.