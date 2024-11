Provincie Groningen ontvangt €21,9 miljoen voor natuurherstel

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft van het rijk €21.930.500 toegekend gekregen voor de uitvoering van de tweede fase van het uitvoeringsprogramma Natuur Groningen (2024 – 2030*). Dit bedrag is bedoeld voor het herstel van stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden en in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De herstelwerkzaamheden richten zich op gebieden zoals de laagveengordel, Westerwolde en Kustzone-Lauwersmeer.

In de tweede fase van het uitvoeringsprogramma richt de provincie zich voornamelijk op systeemherstel. Daarnaast worden er in bepaalde natuurgebieden overlevingsmaatregelen genomen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Een voorbeeld van zo’n overlevingsmaatregel is om natuurlijke vegetaties te herstellen, door de structuur te verbeteren of door de begroeiing weg te halen.

Onderzoek en analyse

Om effectief natuurherstel te bereiken, zijn er onderzoeken en analyses nodig. In de komende jaren zullen in veel gebieden onderzoeken worden uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Vanaf 2027 kunnen we gerichte herstel- en hydrologische maatregelen nemen. Dit zijn maatregelen die gericht zijn op het bijvoorbeeld maatregelen om overstromingen te voorkomen, water vast te houden of de waterkwaliteit de verbeteren. Het onderzoeken en herstellen van de natuur doen we in samenwerking met verschillende partijen.

Programma Natuur

De maatregelen voor natuurherstel in Groningen staan in het Uitvoeringsprogramma Natuur. In juli vroeg de provincie geld aan voor dit programma. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft de plannen nu goedgekeurd. We hebben het volledig aangevraagde bedrag toegekend gekregen.

Landelijke context

Het uitvoeringsprogramma Natuur is de Groningse uitwerking van het landelijke programma Natuur (PN). Het PN is door het Rijk opgestart als deeloplossing voor de stikstofproblematiek en biodiversiteitscrisis in Nederland. PN streeft ernaar dat op termijn de natuur zichzelf in stand kan houden. In 2030 is 70% van de doelen om de planten en dieren en hun leefomgeving in Natura2000-gebieden in stand te houden behaald. Meer informatie over Natura 2000 is te vinden op de website van de provincie Groningen.

*Vanaf 27 juni 2024 is de regeling specifieke uitkering Programma Natuur 2e fase verlengt tot en met 2032.

Provincie Groningen