Wethouder Giny Luth huldigt Klaas Spekken

SELLINGEN – Vanmorgen huldigde wethouder Giny Luth Klaas Spekken.

Op 26 oktober won streektaalzanger Klaas Spekken bij het San Remo senior festival in Italië de derde prijs. Hij werd geselecteerd uit 728 inzendingen. Er waren 65 deelnemers met 35 nationaliteiten. Ze zongen in de prefinale op vrijdagavond, in het San Remo Casino. Daarna kozen de 10 juryleden 28 deelnemers die door mochten naar de finale. Klaas was een van de gelukkigen.

Klaas bracht het door hem zelf geschreven lied: Ik Zie je/Ti Vedo, waarmee hij vorig jaar het COC Songfestival won, ten gehore. Hij zong het lied deels in het Nederlands en deels in het Italiaans. Het lied gaat over een gesprek met een jongen van 16 jaar, die worstelt met zijn gevoelens. Klaas behaalde de derde prijs. De jury was onder de indruk van het verhaal en zijn zang.

Vanmorgen kwam wethouder Giny Luth haar belofte aan Klaas na. Als hij in de finale van het Senior Songfestival belandde ging zij hem in het zonnetje zetten. Dit gebeurde in de raadzaal van de gemeente Westerwolde. Klaas kreeg namens de gemeente een boeket bloemen en een cadeaubon overhandigd.

Naast zijn werk in de gehandicaptenzorg heeft Klaas het druk met optredens. Zo stond hij zaterdag op het podium van het COC Songfestival in Nijmegen en zondag trad hij op bij het Ouderen Songfestival in Heerenveen. Ook is hij druk met het voorbereiden van zijn 25 jarig jubileum als Streektaalzanger. Er worden concerten gegeven in de theaters Geert Teis in Stadskanaal en de Molenberg in Delfzijl. Aan de concerten werken onder anderen Wia Buze, Katy Divilly uit Engeland en Jannie du Toit uit Zuid Afrika mee. De data zijn nog niet bekend.

Foto’s: Jan Glazenburg