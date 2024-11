Campagne stop geweld tegen vrouwen en meisje start 25 november

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 12 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG EN AF EN TOE ZON

De wind is gedraaid naar het noordoosten en de regenbuien van gisteren zijn voorbij, al kan er in de loop van de dag nog een enkele kleine bui vallen. Maar de meeste tijd is het droog en geregeld komt de zon er even bij. Er staat overdag nog windkracht 3 maar vanavond blijft er heel weinig wind over. De maximumtemperatuur is vandaag zo’n 10 graden, komende nacht daalt het tot 5 á 6 graden.

Vannacht en morgen zal de bewolking trouwens weer overheersen en overdag valt er zo af en toe een beetje regen of motregen. De wind is morgen zwak tot matig uit het noordwesten en de middagtemperatuur is morgen pnieuw zo’n 10 graden.

Donderdag en vrijdag is er een gebroken weerbeeld met af en toe zon en wolkenvelden, en donderdag is er nog kans op een klein buitje. Het is dan rustig weer door een hogedrukgebied tussen Engeland en Nederland. In het weekend neemt de kans op wat regen langzaam weer toe, maximumtemperaturen aan het eind van de week rond 9 graden.