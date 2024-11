Badmintonvereniging Pegasus organiseert recreanten toernooi

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 13 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET WAT REGEN | VANAF ZONDAG BUIIG

Er is vandaag meestal veel bewolking en zo af en toe kan er een beetje regen of motregen gaan vallen. Vanmiddag kan er een klein beetje zon zijn en dan wordt het ongeveer 10 graden. Eerst is er maar weinig wind en vanmiddag en vanavond wordt de wind matig uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4.

De kans op wat regen neemt vanavond overigens toe en ook vannacht kan het af en toe lichtjes regenen, maar morgen is het droog met af en toe iets meer opklaringen. Maximum morgen opnieuw rond 10 graden en dan windkracht 4, nog steeds uit het noordwesten.

Op vrijdag draait de wind bij naar het noordwesten tot westen maar verder is het dan net als morgen vaak bewolkt met af en toe wat zon. Zaterdag wordt dat iets anders met wat meer wind uit het zuidwesten. Het is dan meestal nog droog weer maar ’s avonds is er kans op regen. En dat is het begin van een wisselvallige fase van meerdere dagen. Zo is het zondag nogal regenachtig en daarna zijn er vaak enkele buien, bij temperaturen na het weekend dalend tot 5 of 6 graden. En gaandeweg de week is er kans op enkele buien met een winters karakter met hagel of natte sneeuw.