Buurthuiskamer Leger des Heils blijft de komende jaren in Veendam

VEENDAM – Buurthuiskamer Bij de Buren is ook de komende jaren gesetteld aan de Boven Westerdiep in Veendam. Het Leger des Heils wil een langjarige relatie aangaan met de inwoners van de Veenkoloniën.

De afgelopen periode heeft het Leger des Heils de knoop doorgehakt en zich verbonden aan Oost-Groningen. ‘Hier zijn meerdere redenen voor te noemen’, zegt regio-officier Ingeborg Keijzer van het Leger des Heils. ‘De afgelopen jaren is de buurthuiskamer in Veendam gestart onder moeilijke omstandigheden, zoals corona. Na corona heeft onze locatieleider met haar team mooie stappen gezet en wordt de locatie steeds beter zichtbaar voor de inwoners van Veendam.’



Een andere reden is de situatie in Groningen. ‘Wat voor ons ook telt is dat de overheid jarenlang een terugtrekkende beweging heeft gemaakt in Groningen, bijvoorbeeld in het gasdossier. Wij willen een signaal afgeven en laten zien dat ze op ons kunnen rekenen.’



Groeiende groep bezoekers

Locatie coördinator Carmen Kluppel is enthousiast en gedreven om Bij de Buren beter op de kaart te zeggen. ‘We zijn sinds 2019 actief in Veendam’, zegt ze. ‘We hebben echt iets met elkaar opgebouwd. Er is een vaste groep bezoekers die naar de huiskamer of kledingwinkel komt. We zijn nu drie dagen per week open, we zouden graag willen dat dit meer wordt.’ Om dit te realiseren zijn er vrijwilligers nodig. ‘We hebben een kleine vaste kern vrijwilligers waar we heel blij mee zijn, maar zouden graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Dat zou helpen om hier meer activiteiten op te starten.’



Aandacht voor gezondere levensstijl

Sinds enige tijd is Bij de Buren in Veendam ook bezig met het promoten van een gezondere levensstijl. Er wordt al langere tijd gezond gekookt bij lunch of diner en Kluppel hoopt er een moment van bewegen aan toe te voegen. ‘Het zou heel mooi zijn wanneer een sportschool ons wil helpen met het opzetten van een beweeguurtje. Onze bezoekers kunnen zelf vaak de sportschool niet betalen of zijn niet in staat een

sportschool te bezoeken. We hopen dat in de toekomst ook kleinschalig op te zetten.’



Buurthuiskamer Bij de Buren en de Tweedekans Kledingwinkel zijn gevestigd aan de Boven Westerdiep 155A in Veendam. De buurthuiskamer en kledingwinkel zijn op maandag, dinsdag en donderdag geopend.

Kijk voor alle openingstijden en tijden van activiteiten op www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamerveendam.

Martijn Folkers