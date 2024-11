Gemeente vraagt Pekelders mee te denken over buiten(speel)plan BOSS

PEKELA – Pekela komt volgend jaar met een plan voor verbetering van de buitenruimte. De gemeente wil graag dat Pekelders via onder meer een enquête meedenken over wat ze nodig hebben om buiten te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS).

Je kunt daarbij denken aan speeltuinen, parken, trapveldjes, routes of de omgeving van een dorpshuis. Een aantal voorzieningen op bestaande plekken is verouderd, terwijl deze op andere plaatsen ontbreken. De gemeente gaat nu alle plekken in kaart brengen en komt vervolgens met advies voor verbeteringen.

Aantrekkelijke en veilige plekken

De gemeente wil ervoor zorgen dat alle Pekelders makkelijk kunnen bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Bijvoorbeeld door tijdens de lunch een wandeling te maken, de hond uit te laten of door te spelen op straat of op een veldje in de buurt. Maar ook ontmoetingen bij de school, dorpshuis of winkel zijn belangrijk.

Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Iedereen moet toegang kunnen hebben tot een aantrekkelijke en veilige plek om activiteiten te doen. Daardoor blijf je gezond en fit en het is ook nog eens goed voor de sociale contacten.’

Inwoners kunnen meedenken

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners een steentje bij kunnen dragen aan het plan. Daarom worden Pekelders – jong én oud – gevraagd om mee te denken. Via een enquête kunnen ze aangeven wat ze graag buiten doen en wat ze hiervoor nodig hebben. In december volgt er voor de kinderen een wandeling door de wijk. Ook wensen van de inwoners in het project ‘Thuus in Nij Pekel’ worden meegenomen.

Het buiten(speel)plan wordt in 2025 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De enquête is in te vullen op de website van de gemeente: www.pekela.nl/boss.

Gemeente Pekela