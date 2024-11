DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Dersum

Bij een ongeval op de Heeder Straße in Dersum is vanmorgen om 9.30 uur een persoon gewond geraakt. Een 66 jarige bestuurder van een Kia met aanhanger raakte door onbekende oorzaak in de rechter berm. Tijdens een stuurcorrectie verloor de automobilist de controle over zijn voertuig en botste in de linker berm tegen meerdere bomen. Hierbij raakte een 64 jarige vrouw die bij hem in de auto zat zwaargewond. De bestuurder bleef ongedeerd. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd.

Meppen

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een bouwplaats aan de Kuhstraße in Meppen ingebroken. Daarbij werden drie kabelhaspels gestolen. Reeds aangelegde kabels werden doorgesneden en ook meegenomen. De schade bedraagt 5.450 euro. Getuigen worden verzocht de politie Meppen te bellen 05931/9490.

Haren

Dinsdagochtend is om 5.56 uur bij een gebouw aan de Neulande in Haren ingebroken. Er is een beamer gestolen .Getuigen worden verzocht de politie Haren te bellen 05932/72100.

Op 12 november is bij een opslagruimte op een boerenerf in Haren-Landegge-Dorf brand ontstaan. Het vuur in een aantal big bags met houtskoolpoeder, die onder een afdak stonden, werd om 21.00 uur door een 31 jarige bewoonster ontdekt. Ze alarmeerde de brandweer, die bij aankomst meteen het vuur begon te blussen. Ook werden naastgelegen stallen met daarin 192 varkens gekoeld en natgehouden. Ook werd geprobeerd de rook af te wenden. Omdat het houtskool steeds weer vlam vatte werd besloten de inhoud van de big bags over een akker uit te strooien en af te blussen. Bij de brand werden 55 brandweerlieden van brandweer Haren, en lathen ingezet. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend.

Esterwegen

Bij een ernstig ongeval op de Surwolder Straße tussen Esterwegen en Surwold is gisteravond om half tien een 41 jarige man gewond geraakt. Hij kwam door onbekende oorzaak met zijn Fiat Punto in de berm terecht en botste tegen een boom. Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten. Het slachtoffer zat bekneld en werd door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar. Omdat er het vermoeden was dat de man onder invloed van alcohol verkeerde werd een bloedproef gedaan. De weg is enige tijd volledig afgesloten geweest.

Sögel

Bij een ongeval op de Schloßallee is gisteravond rond half zes een 79 jarige vrouw om het leven gekomen. Zij werd door de Opel Astra van een 52 jarige bestuurder geschept toen zij te voet de weg overstak. De vrouw werd met een traumahelikopter naar het Evangelische Krankenhaus Oldenburg gebracht. Ondanks alle zorg is zij dezelfde avond overleden.