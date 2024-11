Lezing van Aaron Mirck over AI & Kunst in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Op maandag 2 december 2024 organiseert Bibliotheek Veendam de boeiende lezing ‘Anders omgaan met technologie en AI’ door Aaron Mirck. Deze lezing is onderdeel van de expositie Promptjuweel, AI & Kunst. In zijn lezing neemt Mirck het publiek mee in de wereld van kunst en artificiële intelligentie (AI). Hij deelt zijn inzichten over hoe we slimmer, aardiger en gelukkiger kunnen worden door technologie op een bewuste manier in te zetten.

Aaron Mirck is AI-expert, keynote spreker en bestseller-auteur. Zijn missie is om technologie begrijpelijk te maken voor het grote publiek. En ervoor te zorgen dat we bewuster omgaan met technologie. Hij gelooft namelijk dat we daar een stuk slimmer, aardiger, productiever en gelukkiger van worden.

Promptjuweel, AI & Kunst

Deze lezing maakt deel uit van het bredere programma van de expositie Promptjuweel, AI & Kunst, die van 20 november tot en met 7 december 2024 te zien is in Bibliotheek Veendam. AI kan op basis van prompts tekst, beeld en geluid genereren, maar hoe beïnvloedt het ons leven?

De expositie en bijbehorende activiteiten, zoals lezingen en workshops, laten bezoekers op verschillende manieren kennismaken met AI. Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/promptjuweel.

Praktische informatie

Datum: 2 december 2024

Tijd: 19:30 – 20:30 uur

Locatie: Cultuurcentrum vanBeresteyn (Museumplein 5a, 9641 AD Veendam)

Aanmelden via biblionetgroningen.nl/promptjuweel

Maaike Hermse