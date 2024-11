Stichting MFC De Hardenberg opnieuw genomineerd voor de Breedtesportprijs Groningen

FINSTERWOLDE – De gemeente Oldambt draagt Stichting MFC De Hardenberg ook dit jaar voor als kandidaat voor de Breedtesportprijs Groningen. Iedere gemeente nomineert een persoon, vereniging, organisatie of evenement. De afgelopen periode konden inwoners hun favoriet aandragen voor deze prijs.

In de gemeente Oldambt hebben zo’n 90 mensen gestemd, een ruime meerderheid van de stemmen ging naar MFC De Hardenberg. Enkele quotes van inzenders: ‘Fantastisch wat zij in een jaar hebben opgebouwd’, ‘Een geweldig burgerinitiatief voor het maatschappelijk sportief en cultureel welzijn voor de inwoners van Oldambt, jong en oud!’, ‘De inzet van een grote groep vrijwilligers heeft geleid tot initiatieven voor de inclusieve samenleving: Jong en oud, met en zonder beperking sporten in de Hardenberg! Daarnaast is het gehele complex verduurzaamd en dat maakt dat Stichting MFC de Hardenberg een inspiratiebron zou moeten zijn voor de gehele provincie! Een erkenning die ze verdienen’. Erich Wünker, wethouder Sport onderschrijft dit: ‘Stichting MFC De Hardenberg wordt al meer dan een jaar gerund door enthousiaste vrijwilligers. Ze zetten zich in voor de breedtesport en de leefbaarheid van Finsterwolde en omstreken. En dat wordt gewaardeerd.’

De Breedtesportprijs

De Breedtesportprijs Groningen wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots die zich de afgelopen jaren op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk de winnaar. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Sportgala Groningen

Over Sportgala Groningen

Sportgala Groningen is een feestelijk evenement van én voor de Groninger. Voorafgaand aan het gala worden in vijf categorieën sporters uit – of met hun roots in – Stad en Ommeland genomineerd, om tijdens het gala de winnaars bekend te maken en hen nog eens in de spotlight te zetten. Naast de Breedtesportprijs, zijn dat de categorieën: Sporter, Sportploeg, Sporttalent en Aangepaste Sport. Sportgala Groningen 2024 vindt op maandag 9 december plaats in Martiniplaza, meer informatie vind je op www.sportgalagroningen.nl

Gemeente Oldambt