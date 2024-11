Gemeente Westerwolde presenteert sluitende begroting voor 2025

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG | VANAF ZONDAG ONBESTENDIG

Vanochtend is het bewolkt maar het is wel overwegend droog en koud is het niet met 10 tot 11 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanmiddag neemt de wind iets toe en dan komen er af en toe een paar opklaringen voorbij. De maximumtemperatuur is 12 graden en vanavond en vannacht is het ook niet koud want het minimum voor vannacht is 8 graden en dan is er maar een zwakke wind uit noordwest tot west.

Morgen waait er een zwak windje uit het zuidwesten en dan wordt het ’s middags 11 graden. Ook morgen is het de meeste tijd bewolkt en bij ons is het droog. In het westen van het land en in Friesland is er morgen wél kans op wat regen.

Zaterdag is meestens ook droog maar in de avond komt er vanuit het westen een front met wat regen. En als dat zondag voorbij is gaan we beginnen aan onbestendig weer met vaak regenbuien en volgende week mogelijk ook eens een hagel- of onweersbui. En wellicht komt er dan ook een keer een bui met sneeuw voorbij. Maximum rond het midden van de week dalend tot ca. 5 graden en kans op nachtvorst.