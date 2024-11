Historicus Koos Witteveen verzorgt bij Welzijn Westerwolde lezing over het Koninklijk Huis

SELLINGEN – Woensdagmiddag verzorgde historicus Koos Witteveen bij Welzijn Westerwolde een lezing over het Koninklijk Huis.

De lezing in MFA De Zuides werd door 52 personen bijgewoond. In eerste instantie zou historicus Berend de Boer de lezing verzorgen, maar omdat hij verhinderd was, werd dhr. Koos Witteveen (ook historicus ) uit Assen gevraagd om iets over het Koninklijk Huis, en dan met name over de voorbereidingen en de veiligheidsmaatregelen voor het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, te vertellen.

Het was een geslaagde middag. De volgende bijeenkomst is op 4 december a.s. (Sinterklaasmiddag).

Johannes Velthuis