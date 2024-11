VEENDAM – Donderdagmiddag is in vanBeresteyn in Veendam het boek Veendam – Wat verdween en weer verscheen gepresenteerd. Veendammer amateurhistoricus Rink Oosting is de samensteller, de vormgever is Erwin Lammerts uit Veendam. De eerste twee exemplaren werden uitgereikt aan burgemeester Annelies Pleyte en aan de 95-jarige moeder van Rink Oosting.

‘Het boek is kleine tijdreis door onze mooie Parkstad’ Vijf thematische fotoboeken met oude prenten. Rink Oosting stelde ze ruim vijftien jaar geleden samen en ze waren een groot succes. Sindsdien verscheen er geen boek meer van deze Veendammer amateurhistoricus. Maar de geschiedenis van zijn geboorte- en woonplaats was hem wel blijven boeien en nu is er een nieuw boek van hem: Veendam – Wat verdween en weer verscheen.

Oosting speelde al langere tijd met de gedachte om weer eens een boek over Veendam samen te stellen. Jan Hiemstra van Primera in de Winkler Prinspassage bracht de realisatie in een stroomversnelling. Hiemstra: ,,Over de Veendammer geschiedenis is al jaren niets in boekvorm verschenen, terwijl er wel veel vraag naar is. Het werd dus tijd.” Hiemstra bracht Oosting in contact met Jo Tingen in Wildervank. Zijn bedrijf gaf in de afgelopen jaren negen dorpsgeschiedenisboeken uit, allemaal opgemaakt door de creatieve Veendammer vormgever Erwin Lammerts van Puntgaaf Reclame & Vormgeving. Jo Tingen en Erwin Lammerts zagen medewerking aan het boek van Rink Oosting wel zitten, waarna de bal ging rollen.

Toegankelijk boek

Jo Tingen: ,,Veendam – Wat verdween en weer verscheen is een toegankelijk boek. Een inleiding, vele onbekende foto’s en begeleidende teksten vertellen en tonen hoe een bepaald gebied in de loop der jaren is veranderd. De oudere inwoner zal zeggen: ‘Dat het daar zo was, dat weet ik ook nog wel’. De nieuwkomer zal zijn of haar wenkbrauwen fronzen. Want wegen en bebouwing; het is in de loop der jaren allemaal zo anders geworden. Het speciale van dit boek is het tonen van ontwikkelingen. Actuele foto’s laten zien hoe het nu is. Op vijf historische beelden ziet de lezer hoe de huidige situatie in de loop der jaren, zeg maar in de afgelopen 125 jaar, is ontstaan.”

Haarscherp

De historische foto’s – vele foto’s in het boek werd nog nooit gepubliceerd –mogen dan oud zijn; de situaties van weleer zijn haarscherp weergegeven. Erwin Lammerts heeft er menig uurtje aan besteed. Lammerts: ,,De oude beelden waren qua kleur/grijswaarden, contrast en helderheid vaak zo donker dat veel details wegvielen. Deze heb ik zo goed als mogelijk weer tevoorschijn laten komen. Ook veel van de meest storende vlekjes en krasjes zijn weggewerkt. Uiteraard zonder de uitstraling en authenticiteit van de foto’s teniet te doen. De historische weergave blijft het meest belangrijk. De foto’s zijn daarom zo onopvallend mogelijk bijgewerkt om de kenmerkende sfeer te behouden en de lezer een zo mooi mogelijk beeld te geven van de historische ontwikkeling. De kwaliteit is niet te vergelijken met foto’s van tegenwoordig, maar dat maakt nu juist dat de sfeer van toen zo prominent aanwezig is in dit boek. Een kleine tijdreis door onze mooie Parkstad.”

Perfect geschenk

,,Ik heb gekozen om de foto’s zo groot mogelijk in beeld te brengen, twee op een pagina met korte bijschriften, omdat beelden letterlijk nog meer tot de verbeelding spreken dan teksten. Rink Oosting heeft daarin de perfecte balans gevonden om met weinig woorden heel veel over de betreffende foto’s te vertellen. Ik weet zeker dat we veel Veendammers met dit boek een enorm plezier doen. Een kleine 230 foto’s met kenmerkende teksten geven een prachtig beeld van de ontwikkeling van Veendam. Veel herkenbare plekken en straten. Voor de Veendammers is dit boek een must-have”.

Verkrijgbaar

Bestellers kunnen hun boek komende zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur afhalen in cultuurcentrum vanBeresteyn. Ook niet-bestelde boeken zijn dan verkrijgbaar. Hierna is het boek te koop bij Primera Hiemstra in de Winkler Prins Passage en de uitgever Jo Tingen Public Relations in Wildervank. Het boek is het eerste in een serie van drie over stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Parkstad.

Tekst en foto’s: Peter Panneman