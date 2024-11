Gronings talent zet de zorg op z’n kop: “Jongeren zien kansen waaranderen obstakels zien”

GRONINGEN, STADSKANAAL – Na een spannende finale van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst 2024’ zijn de winnende zorginnovaties bekendgemaakt. De 51 teams van scholieren en studenten uit Groningen, Friesland en Drenthe kregen drie minuten de tijd om hun oplossing te presenteren voor actuele zorgvraagstukken en de kritische jury (dragons) te overtuigen. De winnaars krijgen de kans om hun idee écht tot leven te brengen en de zorg van morgen te veranderen.



De oplossingen voor de problemen in de zorg waren enorm uiteenlopend. Van slimme wearables voor

valdetectie tot sensoren in schoenen voor slechtzienden. De ideeën die de leerlingen tijdens de

hackathon ontwikkelden, geven een unieke blik op de toekomst van de zorg. “Jongeren denken vaak

nét even anders. Ze zien kansen waar anderen obstakels zien en komen met oplossingen die echt

vernieuwend zijn”, aldus Nienke Baars, directeur van Nationaal Programma Groningen. “Dit maakt

hen een onmisbare kracht in de toekomst van onze zorg.”



Winnaars

Er waren drie prijzen te winnen: voor beste pitch, overall winnaar en meest vernieuwende idee. De

Dragons’ Den van de teams in Groningen vond plaats in het provinciehuis van Groningen.



Overall winnaar

Het winnende team MedBite van Alfa-college in Groningen blonk uit met hun innovatieve oplossing:

een eetbaar medicijnbakje. Met hun unieke idee wisten ze de jury te overtuigen, vooral over het

toevoegen van smaakjes zoals aardbei en banaan voor kinderen, waren zij erg enthousiast. Daarbij

zag de jury een breder afzetgebied voor zich, voor mensen met mentale problemen of spreekangst.

Het team gaat aan de slag met het ontwikkelbudget om hun concept verder te realiseren. “We hebben

een simpel idee dat echt grote problemen kan oplossen. Onze volgende stap is om een 3D-printer te

bestellen, die eetbaar materiaal kan printen”, aldus teamlid Mees.



Meest vernieuwende idee

De prijs van meest vernieuwende idee ging naar de Vurige Vlinders van het Ubbo Emmius in

Stadskanaal. Hun idee was een lichtbord waarmee je ademhalingsoefeningen kunt doen, ter

vermindering van stress in de wachtkamer van de eerste hulp. De jury was onder de indruk van de

laagdrempeligheid van dit idee, het levert geen extra werk op voor de zorgprofessional. “De volgende

stap is om ons bord van kunststof te maken, op deze manier maken we het product hygiënischer!”,

zegt Laura, één van de teamleden.



Beste pitch

Team Trashure van Praedinius in Groningen ging met de prijs voor beste pitch naar huis. Zij

bedachten een oplossing voor het afval van ECG-plakkers in ziekenhuizen. “We hebben veel tijd

besteed aan onze pitch, dus hier zijn we heel blij mee! We willen het product nu echt gaan

uitbrengen”, zegt teamlid Quinn. Volgens de jury trok de pitch de aandacht door de heldere uitleg en

mooie animaties. Daarbij vonden zij het sterk dat de herbruikbare plakkers gemaakt zijn van

materialen die al in de zorg gebruikt worden.



Slimme zorg

Bijna 300 jongeren van 14 scholen uit Groningen, Friesland en Drenthe namen deel aan de

scholenchallenge, die begon met een hackathon op 19 en 20 september. In dertig uur werkten ze aan

oplossingen binnen het thema ‘slimme zorg’. De vraagstukken kwamen vanuit échte opdrachtgevers,

zoals ziekenhuizen en (innovatieve) zorginstellingen. De opdrachtgevers: UMCG, Treant Ziekenhuis,

Anders werken in de zorg Fryslân, HTRIC, Health Hub Roden en TZA Drenthe-Groningen.



Over de Dragons’ Den

De Dragons’ Den is onderdeel van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ en werd

georganiseerd door Nationaal Programma Groningen in samenwerking met Stichting Technasium,

provincie Groningen en provincie Drenthe. Het doel van de scholenchallenge is om jongeren actief

mee te laten denken én doen aan de toekomst van hun eigen regio. “Ik wil deze leerlingen allemaal op

onze opleiding. Ze geven vertrouwen in de toekomst, hun vernieuwende ideeën maken de zorg

toekomstbestendig”, aldus jurylid Maaike Huizing, opleidingsmanager Management in de Zorg bij

Hanzehogeschool Groningen.

Nationaal Programma Groningen