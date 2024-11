Inwoners praten mee: Drie modellen worden 1 in Thuus in Nij Pekel

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 15 november, 07:00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG RUSTIG | MORGENAVOND REGEN

Het is vandaag heel rustig weer met een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten maar de meeste tijd is het toch wel bewolkt met een paar schaarse opklaringen. Het is overwegend droog maar net als gisteren kan er soms een drup regen vallen, vandaag vooral later op de dag. De maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden en dat is dezelfde temperatuur als gisteren.

Morgen komt er langzaam iets meer wind maar het beeld blijft tot aan de avond hetzelfde. Dat is dus overwegend droog weer, morgenavond brengt een front een paar perioden met regen. Maximumtemperatuur morgen rond 10 graden en ’s middags windkracht 3 tot 4.

Dat eerste regengebied gaat vrij snel verder maar zondag overdag komen daar een paar perioden met wat buien achteraan. Daar kunnen een paar flinke regenbuien bij zijn en ook een hagelbui is best mogelijk. Windkracht 4 tot 5 uit west tot noordwest op zondag, en een maximum van 8 of 9 graden. Maandag is het ook buiig en daarna is het vooral kouder met middagwaarden van 4 tot 7 graden maar ’s nachts temperaturen tussen 0 en 3 graden en geregeld regen, met wellicht ook een keertje wat sneeuwval.