Noordelijk Nederland diep teleurgesteld over uitblijven besluitvorming Lelylijn en Nedersaksenlijn

NOORD NEDERLAND – Noordelijk Nederland is zeer ontstemd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over mobiliteit tussen Rijk en regio van afgelopen woensdag 6 november. In het overleg stond onder andere de besluitvorming over het voortzetten van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn op de agenda. Duidelijk werd dat de mooie woorden in het Hoofdlijnenakkoord en het Regeerprogramma van dit Kabinet over het voortzetten van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn tot op heden niet leiden tot vervolgonderzoeken. De regio zal het Rijk tijdens het aangekondigd overleg eind dit jaar blijvend attenderen op de beloftes uit hun eigen kabinetsbeleid. We blijven in gesprek en we kijken waar de mogelijkheden liggen.

Het beter benutten van ons land, met het Deltaplan Noordelijk Nederland

De twee spoorverbindingen zijn, evenals verbeteringen aan het bestaande spoor, een belangrijk onderdeel van het Deltaplan. Dit is een alomvattend plan over de economie, infrastructuur en woningbouw in Noordelijk Nederland. Zoals in eerder MIRT-onderzoeken is aangetoond zijn Lelylijn en Nedersaksenlijn essentieel voor de toekomstbestendigheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van zowel de regio als heel Nederland. Deze onderzoeken bevestigen de waarde van de twee spoorlijnen en zijn in te zien op de website van SNN.



René Paas, Commissaris van de Koning van de provincie Groningen en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Deltaplan: “Het is onbegrijpelijk dat het kabinet nu zelfs de volgende stap voor onderzoeken niet kan zetten. Het nut van beide spoorlijnen is aangetoond. Rijk en regio hebben er samen aan gewerkt. We vragen nu niet om de investeringsbeslissing, maar om de volgende processtap. Uitstel is voor niemand zinvol, niet voor de regio en al helemaal niet voor een toekomstbestendig Nederland.”

Noordelijk Nederland strijdlustig om voortgang door te zetten

De regio blijft vastberaden om de volgende noodzakelijke stappen te zetten in de uiteindelijke realisatie van de twee spoorlijnen en ziet hiervoor perspectief. Matthijs de Vries, gedeputeerde provincie Fryslân en voorzitter MIRT Noord-Nederland: “De volgende stap is het starten van een onderzoek om bij de Lelylijn tot een tracékeuze te komen. Voor de Nedersaksenlijn ligt dit nagenoeg vast, maar moet goed gekeken worden naar de stations- en woningbouwlocaties. De regio heeft eerder al laten weten bereid te zijn om daar 15 miljoen euro aan bij te dragen, 10 miljoen voor de Lelylijn en 5 miljoen voor de Nedersaksenlijn. We verwachten dan ook dat we hier met het Rijk duidelijke afspraken over kunnen maken.”

De Kamerbrief die vandaag door het kabinet werd verstuurd biedt hier aanknopingspunten voor.

Onderzoeken bieden nuttige inzichten voor verbeteringen aan het bestaand spoor

Onderzoek naar verbetering aan het bestaand spoor laat nuttige inzichten zien. Tijdens het Bestuurlijk Overleg spraken Rijk en regio spreken af om deze inzichten toe te passen bij de lopende spoorprojecten. Rondom de aanpak bij het spoorknooppunt Zwolle-Meppel uitte de regio zorgen over het vrijgemaakte budget hiervoor. Dit is onvoldoende om de problematiek rondom het spoorknooppunt op te lossen.

Provincie Groningen