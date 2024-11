Lokaal Betrokken: Decentralisatie mag geen synoniem worden voor onder financiering

STADSKANAAL – Op maandag 11 november besprak de gemeenteraad de Programmabegroting voor 2025. Lokaal Betrokken heeft aandacht gevraagd voor thema’s die de toekomst en leefbaarheid van Stadskanaal sterk raken. Lokaal Betrokken heeft gepleit voor:

Duidelijke communicatie

Een begrijpelijke begroting voor de inwoners en voor de gemeenteraad. De Infografic, met uitleg over onze inkomsten en uitgaven is belangrijk.

Inzicht in beleidsindicatoren

O.a. Lokaal Betrokken wil meer toelichting bij afwijkende cijfers op gebieden als woningbouw, jeugd, WMO en verzuim.

Financiële stabiliteit

Kritisch op de structurele tekorten in de begroting 2025 van 670.000 euro. Dit tekort zal de komende jaren alleen maar groter worden, met een voorspeld tekort in 2028 van 2,9% van de totale begroting (4,4 miljoen). En de druk van decentralisatie zonder voldoende financiële middelen. Decentralisatie mag geen synoniem worden van onder financiering!

Jeugdhulp

De totale kosten van jeugdhulp in 2025 voor Stadskanaal bedraagt maar liefst 21 miljoen euro en de gehele raad vindt dat het rijk haar verantwoordelijkheid dient te nemen om deze kosten te dekken. In de raadsvergadering heeft de gehele gemeenteraad een motie raad breed ingediend, waarin we het college vragen de tekorten op jeugdzorg voor 2024 in kaart te brengen en deze aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor te leggen. Mocht er geen oplossing komen, dan vragen we om een gerechtelijke procedure te starten. We vragen ook aandacht voor deze kwestie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Tweede Kamer om te zorgen voor structurele oplossingen voor de kosten van jeugdhulp.

Laaggeletterdheid

Er dreigen bezuinigingen vanuit het rijk. Lokaal Betrokken maakt zich zorgen over de continuïteit in aanpak van laaggeletterdheid in onze gemeente. We hebben een motie ingediend om extra aandacht te vragen voor deze bezuinigingen en de gevolgen hiervan. Deze motie is unaniem aangenomen.

Subsidiemakelaar

Gemeente Stadskanaal maakt bij uitvoering van taken gebruik van incidentele subsidies van medeoverheden en Europese subsidies. Voor de komende jaren staan er veel investeringen op de planning, waarvoor mogelijk extra financiering mogelijk is. We hebben aandacht gevraagd voor het inzetten van een subsidiemakelaar. Een subsidiemakelaar heeft kennis van het aanvragen, beheren en verantwoorden van subsidies.

Vervoer en wonen

Voortgang van de Nedersaksenlijn en ruimte voor innovatieve woonvormen zoals Tinyhouses en woningsplitsing. De situatie van vandaag vraagt om een flexibele, open houding waarin we de initiatieven vanuit de markt faciliteren. Om woningsplitsing mogelijk te maken hebben we een motie ingediend (met GBS, CDA en SP) om het beleid rondom woningsplitsing te verruimen. Dit biedt juist de kans om op een flexibele manier uit te breiden en tegemoet te komen aan de vraag van starters, ouderen en alleenstaanden.

Moties en amendementen Lokaal Betrokken

Motie laaggeletterdheid: unaniem aangenomen

Motie woningsplitsing: ingetrokken, toezegging van het college in de lijn van de motie

Ondersteunen en indienen moties andere fracties:

Amendement afvalstoffenheffing: mee ingediend, aangenomen

Motie wonen: mee ingediend, ingetrokken, toezegging van het college

Motie Sinterklaasintocht: ondersteund.

Motie gemeentenieuws: Tegen gestemd. Wachten meer informatie vanuit het college af. Dan beoordelen we het opnieuw.

Voor de volledige tekst van de inbreng klik hier

Lokaal Betrokken