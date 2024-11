Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 16 november, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | WISSELVALLIGE WEEK

De bewolking overheerst nog steeds maar zo af en toe kan de zon ook gaan doorbreken. Het is voorlopig droog, in de loop van de middag neemt de kans op wat lichte regen toe en vanavond is het een tijdje regenachtig. Heel veel valt er niet en de temperatuur ligt vanmiddag rond 9 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Vannacht en vooral morgen wordt het wat wisselvalliger want er komen weliswaar opklaringen, maar af en toe komen er ook enkele buien voorbij en morgen is daarbij ook kans op een hagelbui. Matige tot krachtige wind uit west tot noordwest en een maximumtemperatuur rond 8 graden

Na dit weekend is het op maandag best redelijk met een paar buien maar ook minder wind en af en toe zon. Daarna wordt het behoorlijk guur weer met dinsdag met veel regen en in de loop van de dag een harde wind. En van woensdag tot vrijdag zijn er af en toe winterse buien met soms ook hagel of sneeuw en middagtemperaturen rond 5 graden. ’s Nachts daalt het naar 0 tot +2, maar er is dan kans op vorst aan de grond en is er goede kans op lokale gladheid op de weg.