Nieuwe feestverlichting in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 17 november, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN EN BUIEN | LATER GUUR EN KOUD

De hardnekkige bewolking is gebroken: het wisselt vandaag dan ook sterk af met opklaringen en wolkenvelden, maar er zijn geregeld ook een paar buien. Daar kunnen enkele flinke buien tussenzitten en een enkele hagelbui is ook goed mogelijk. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest en stormen doet het dus niet, maar er is kans op een paar windstoten. De maximumtemperatuur ligt rond 8 graden; in een bui is het koud met temperaturen rond 5 graden.

Vannacht is er vooral bij het Wad nog kans op enkele buien, bij ons is het dan meestal droog met veel opklaringen en minima rond 2 graden.

Morgen wordt het ongeveer 6 graden. Dan is er een matige westenwind met brede opklaringen en een enkele regen- of hagelbui. Morgenavond en dinsdagnacht zijn daarna droog maar het raakt dan bewolkt en overdag komt er op dinsdag een grote depressie over het hele land. We hebben dan geruime tijd regen, en later op de dag maken we ook kans op zware windstoten.

Na dinsdag zijn er tot vrijdag af en toe winterse buien met maximumtemperaturen van 4 tot 6 en minima van 0 tot 2 graden. De wegen kunnen ’s avonds en ’s nachts dan ook bevriezen en ook overdag is er vanaf woensdag kans op gladheid want er een goede kans dat er soms een hagel- of sneeuwbui voorbij komt.