Theatervoorstelling Bethlehem (14+) gaat in première in Oosterwijtwerd

OOSTERWIJTWERD – Op zaterdag 16 november ging de theatervoorstelling Bethlehem in première in de Theaterboerderij Oosterwijtwerd. De voorstelling speelt nog tot en met 24 december in de boerderij.



Het is 2055. De Partij voor Purisme (PvP) heeft zich gevestigd in Winschoten en is belast met de taak om dat wat er nog rest van Nederland te redden. In het land, dat wat provincies armer is en grotendeels onder water staat bovendien, heeft alleen Oost Groningen het hoofd boven water weten te houden. Maar wat te doen met al die klimaatvluchtelingen uit de Randstad?



De partij heeft het antwoord ook niet en zoekt een oplossing middels het programma Neerlands nieuwe Noach. De kandidaten dragen originele manieren aan om een keuze te maken welke vluchtelingen een plek verdienen op het droge. Zoals de kandidaat die voorstelde alleen maar vegetariërs te redden. Een ander stelt voor om alleen met mensen verder te gaan die non-binair zijn. De voorstelling speelt daarmee op luchtige wijze in op het gepolariseerde politieke klimaat van vandaag de dag. De uiteindelijke redder van het land moet het inmiddels volwassen kind zijn van Jozef, en niet Maria, maar haar zus Martha.

Behalve over actuele vraagstukken, gaat de voorstelling bovenal over de vraag ‘wat is thuis’? Ben je nog thuis als je omgeving onherkenbaar verandert? Wat doen die veranderingen met een mens? En wat maakt dat een plek voelt als je thuis? Die vragen stelt caberetière Janneke Jager in deze voorstelling. Vragen die voortkomen uit het gevoel van heimwee naar Groningen toen ze in de randstad woonde, terwijl ze als jongere hetzelfde Groningen juist maar al te graag achter zich liet. Een hapklaar antwoord is er natuurlijk niet, en met die antwoorden gaat het publiek dus ook niet naar huis. Wél met een heleboel nieuwe vragen en gedachten over hoe de toekomst eruit kan zien.



Het verhaal wordt kracht bijgezet met een serie prachtige nummers van Janneke Jager, die soms komisch van aard zijn, maar nog veel vaker het publiek tot diep in de ziel raken. Het gevoel van heimwee, waarbij verdriet en goede herinneringen hand in hand gaan, wordt voelbaar gemaakt in deze liedjes en raakt het publiek recht in het hart. Het publiek zingt zachtjes mee wanneer een nummer over de trots van de Groninger langzaam overgaat in het Groninger volkslied. Daarmee vormt de muziek de ruggengraat van de voorstelling. Niet alleen dankzij de uitmuntende kwaliteiten van Janneke op vocaal gebied, maar zeker ook door de muzikale ondersteuning door het koor, toetsenist Bas Bons en Galya Sky op cello.



Bethlehem is daarmee een uitstekende familievoorstelling waarin voor iedereen genoeg te beleven valt: liefde voor de eigen provincie, stof tot nadenken over actuele en toekomstige kwesties en dus vooral heel veel mooie muziek.

De voorstelling is nog te zien tot en met 24 december in Theaterboerderij Oosterwijtwerd. Tickets zijn te koop via de website www.theaterbethlehem.nl.



Speeldata

November: 17, 23, 30.

December: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24

Aanvang: 20.15 uur | zondagen 14.30 uur.

Eetcafé de Boerderij

Schoolweg 2, 9911 PA Oosterwijtwerd



Rosa Veldman