Westerwolde neemt volle buit mee uit Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN – Op een middag dat het ene na het andere schip met zure appels over sportpark De Hunze in Gasselternijveen trok, boekte Westerwolde een fraaie, maar ook gedegen overwinning op de plaatselijke elf van Nieveen. Na exact negentig minuten voetballen stond er een duidelijke 5 – 0 eindstand in het voordeel van de Vlagtwedders op het prachtige scorebord van de thuisploeg. En deze uitslag had ook nog stukken hoger kunnen uitvallen als er iets zorgvuldiger met de vele gecreëerde kansen was omgesprongen. Maar ook Gasselternijveen had hetzelfde euvel en wist daardoor het net achter invaller doelman Boonman niet te vinden. Door deze gedecideerde overwinning is Westerwolde koploper Heiligerlee tot op één punt genaderd en op basis van het doelsaldo staat de ploeg van scheidend trainer Wessel Woortman op een nog steeds keurige tweede plaats. Het moge echter duidelijk zijn dat gelet op de huidige stand op de ranglijst het waarschijnlijk een spannend verder verloop van de competitie in de vierde klasse B wordt.

Op het dus kletsnatte veld op De Hunze was het vanaf minuut één een open wedstrijd die tot de 2 – 0 voor Westerwolde eigenlijk alle kanten op kon. Beide ploegen speelden in de openingsfase van de wedstrijd vol op de aanval. Dit leidde in de 8e minuut tot de eerste grote kans voor Westerwolde. Vrij voor keeper Kevin Koops van Gasselternijveen besloot René v.d. Laan de bal niet in de korte, maar in de lange hoek te plaatsen. Dit mislukte volledig, waardoor Gasselternijveen vroeg in de wedstrijd de nul nog even kon houden. Dat veranderde in de 14e minuut. Met een hoge bal bereikte Kevin v.d. Laan diep in het strafschopgebied de geheel vrij staande Julian Smid en hoe laatstgenoemde de bal miraculeus achter Koops in het doel liet verdwijnen, zal alleen hij kunnen navertellen: 0 – 1. In de 17e minuut ontsnapte Westerwolde aan een vroege gelijkmaker. Na een goede aanval van de mannen van trainer Edwin Drenth teisterde de bal na een hard schot van een van de aanvallers van Gasselternijveen de paal naast doelman Boonman. Hierna golfde het spel voortdurend op en neer, maar in de 33e minuut was het wederom raak voor Westerwolde. Vrij voor doelman Koops had René v.d. Laan twee pogingen nodig de sluitpost te passeren, maar slaagde daar tot vreugde van het talrijk meegereisde Vlagtwedder publiek op bekwame manier in: 0 – 2. Tot het rustsignaal van scheidsrechter Samuel Man in ’t Veld uit Veenoord gebeurde er in de af en toe stromende regen weinig tot geen bijzonders meer en stuurde de deze middag prima fluitende leidsman spelers en begeleiding hiermee naar de kleedkamer en de toeschouwers naar de warme kantine.

Na de thee en koffie een vlotte uitbreiding van de voorsprong door Westerwolde. Het was de naar de rechtervleugel verhuisde Joran Luijten die met een geplaatst schot met links doelman Koops in de 47e minuut voor de derde keer deze middag het nakijken gaf: 0 – 3. En toen in de 63e minuut deze voorsprong ook nog kon worden uitgebouwd naar 4 – 0, was de wedstrijd eigenlijk helemaal gespeeld. In die minuut raasde René v.d. weer eens op volle snelheid langs al zijn min of meer directe tegenstanders en vrij voor Koops schoof hij de bal met links persoonlijk voor de tweede en voor Westerwolde voor de vierde keer achter de verder bekwaam keepende goalie: 0 – 4. Voor trainer Woortman het sein gelijktijdig een drietal verse krachten in te brengen. En het moet worden gezegd dat het wisselen geen enkel nadelig gevolg had voor het spel van de gasten. Hoewel ook Gasselternijveen aanvallend nog het nodige in de melk brokkelde, vloeide van de kant van Westerwolde aanval op aanval richting de vijandelijk goal. En het was dan ook de tot zijn eigen verbazing als spits ingevallen jeugdspeler Kjell Luijten die de eindstand van de wedstrijd op 5 – 0 in het voordeel van Westerwolde bepaalde. Vanaf de zestienmeter wist hij in de 84e minuut met een lage geplaatste trap zijn eerste treffer voor de hoofdmacht van Westerwolde binnen te schieten. En na precies negentig minuten voetbal vond ook arbiter Man in ’t Veld het welletjes. Zonder kaarten in welke kleur dan ook dirigeerde hij de moegestreden spelers van beide teams naar de verkwikkende warme douche.

Deze 5 – 0 overwinning betekende voor Westerwolde dat het voor de zesde keer aan de goede kant van de score bleef in deze competitie, waarvan drie keer met de eindstand van deze speelmiddag. Met een doelsaldo van 27 – 11, hetgeen aan het eind van de competitie van belang kan zijn voor het binnenhalen van een nacompetitieplek, spreken de Vlagtwedders een duidelijk woordje mee in de strijd om de kop van de ranglijst. Gasselternijveen zakte door het verlies deze middag een plaatsje op de ranglijst en staat nu zevende met twaalf punten uit acht wedstrijden. Volgende week ontvangt Westerwolde om 14.00 uur Buinen op De Barlage en kan Gasselternijveen van een weekendje rust genieten.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Ben Ophof (70e min. Ferdy Kuiper) – Frank Riks – Rudolf Riks – Luca Kiers – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Michel ter Horst (70e min. Milan Kater) – Sander van Hoorn – Joran Luijten (70e min. Mikai Luijten) – René v.d. Laan (80e min. Kjell Luijten)

Scheidsrechter: dhr. S. Man in ‘t Veld uit Veenoord

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter

Klik HIER voor foto’s van Bé Eelsing