Meldactie: hoe toegankelijk is de zorg in de provincie Groningen?

GRONINGEN – De toegang tot zorg staat steeds meer onder druk. Hierdoor moeten we bijvoorbeeld vaker en langer wachten op een afspraak of behandeling. Welke gevolgen heeft dit voor de mensen om wie het gaat? Om dit in kaart te brengen, is Zorgbelang Groningen een meldactie gestart. Inwoners van de provincie Groningen zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen via – onder andere – een online vragenlijst. De uitkomsten worden ingezet voor blijvend toegankelijke zorg in de provincie Groningen.

In Nederland hebben we goede zorg en ondersteuning. Deze krijgen, is soms een ander verhaal. Zo meldt RTV Noord op 16 oktober dat de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg in Noord-Nederland ‘zeer slecht’ is. Daarnaast blijken ziekenhuizen voor OV-reizigers niet altijd te bereiken (NOS, 27 september). Voor de jeugdzorg staat de toegankelijkheid eveneens onder druk, meldde de toezichthouder begin oktober (NOS, 8 oktober). Verhalen hierover – en over bijvoorbeeld de ouderenzorg – horen ook de vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners van het Adviespunt Zorgbelang met grote regelmaat.

Meldactie over brede toegankelijkheid

Veelgenoemde oorzaken zijn een groeiende vraag door vergrijzing en toenemende psychische problematiek bij jongeren. Terwijl er door personeelstekorten juist minder aanbod is. Toegankelijkheid gaat echter om meer dan beschikbaarheid en bereikbaarheid. Het gaat ook om of je passende zorg makkelijk kunt vinden en regelen én of je die kunt betalen. In de Meldactie van Zorgbelang Groningen komen al deze aspecten aan bod. Aan inwoners wordt gevraagd of en in welke situatie ze ermee te maken hebben gehad, met welke gevolgen voor hun leven, én wat had of heeft geholpen om toch de benodigde zorg te krijgen. Goede ideeën zijn meer dan welkom!

Meedoen

Deelnemen aan de meldactie kan op verschillende manieren. Via de online vragenlijst ‘Toegankelijke zorg’ of door een ervaring te mailen naar meldpunt@zorgbelang-groningen.nl. Het eigen verhaal vertellen kan ook. Zorgbelang Groningen komt graag naar één van de dorps- of buurthuizen die door samenwerking met ‘Groninger Dorpen’ meedoen aan de meldactie. Alle informatie over de meldactie is te vinden op www.zorgbelang-groningen.nl/meldactie-toegankelijke-zorg/.

De meldactie loopt tot 1 februari 2025 en gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt.

De uitkomsten zijn ‘input’ voor (onder andere) het Netwerk Gezond Groningen. Hier wordt met alle partners, inclusief de mensen om wie het gaat, gewerkt aan gezonde Groningers die, als dat nodig is, toegang hebben tot gezonde, beschikbare, betaalbare en bereikbare zorg.

Over Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen is in de provincie Groningen dé belangenbehartiger op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg. Zorgbelang zorgt ervoor dat inwoners, patiënten en cliënten zelf kunnen meepraten over wat nodig is. Individueel, voor henzelf, én collectief, in gemeenten, bij zorginstellingen en in de regio. Goede gezondheid, welzijn en zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Zorgbelang Groningen