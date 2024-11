Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zijn in week 46 volop bezig geweest de damsport te promoten. Dat begon dinsdagavond 12 november bij het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK) in Leek, het onderkomen van Damclub Roden/Leek. Verder vormde woensdagmiddag 13 november de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten het decor voor de jeugdafdeling van Damclub Winschoten. ’s Avonds kwamen de middelbare schoolleerlingen en de senioren bijeen voor de onderlinge competitie in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. Onderhand is gestart met het geven van damlessen in het basisonderwijs, waarbij het 11e scholendamtoernooi de eerste aanmeldingen binnen heeft gekregen. Zaterdag 16 november werd in Leeuwarden tenslotte het “Rapidtoernooi DC Fryslân 2024” afgewerkt.

Jeugdafdeling

Damclub Winschoten heeft, de laatste jaren, het jeugddammen hoog in het vaandel. Om als vereniging namelijk te “overleven” is een jeugdafdeling, ook in deze denksport, onontbeerlijk om de damsport voor de toekomst te waarborgen. Daarom heeft de jeugdafdeling van Damclub Winschoten, in oktober 2022, haar intrek genomen in de bibliotheek Winschoten, mede omdat deze locatie “laagdrempelig” is en sowieso veel jeugd over de vloer krijgt. Het samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten is daarom een “schot in de roos”. Elke woensdagmiddag kunnen de basisschoolleerlingen van 14:00 uur tot 16:00 uur dan kennismaken met de damsport. Daarnaast kunnen ze opgaan voor een damdiploma, waarbij ze worden begeleid door ervaren trainers. Om de theorie in praktijk te brengen, worden de kinderen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een 5-tal Regio Cup jeugdtoernooien. In volgorde zijn dat 30 november in Hoogeveen, 23 december in Groningen, 1 februari in Hijken, 8 maart in Winschoten en 19 april in Gramsbergen. Verder komen nog de Provinciaal Groningse (jeugd) kampioenschappen langs. Tenslotte nemen de jeugdteams van Winschoten binnenkort deel aan het NK voor jeugdteams.

Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK)

Aan dit persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen neemt Jakob Pronk uit Winschoten deel in de hoofdklasse. Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee nemen deel in de eerste klasse. Jan zit momenteel in de top drie en doet mee voor een podiumplaats. Jakob en Han daarentegen zitten beide in de middenmoot van hun klasse.

Senioren en middelbare schoolleerlingen

In het gebouw van S.V. Bovenburen wordt elke woensdagavond vanaf 19:00 uur gestart met de onderlinge competitie voor middelbare schoolleerlingen en senioren. De middelbare schoolleerlingen blijven meestal van 19:00 uur tot ca. 20:30 uur. Omdat men start om 19:00 uur met de wedstrijden zal de onderlinge geen “nachtwerk” worden. Bij Damclub Winschoten kan de beginnende dammer in een aparte groep kennis maken met de damsport. Ook uitstekend geschikt voor herintreders of oudere (basis) schooldammers.

Daarbij is elke clubavond interne begeleiding aanwezig.

Eendaags toernooien (breedtesport)

De zogenaamde eendaags toernooien zijn tegenwoordig wederom in zwang. Gemiddeld komen hier zo’n 50 tot 60 liefhebbers op af. Meestal wordt dan in één groep 7 of 8 ronden “Zwitsers systeem” gespeeld. De komende maanden zijn dat: Vrijdag 28 december het Noord Nederlands Kampioenschap (NNK) Blitz in Groningen. Hier is het speeltempo echter “Fischer 3 minuten + 2 seconden per zet”, waarbij 10 ronden “Zwitsers systeem worden afgewerkt. Zaterdag 29 december de traditionele damdag in Dedemsvaart met ruim boven de 100 deelnemers! Dedemsvaart is de laatste jaren echt in trek bij dammend Nederland. Het speeltempo bedraagt overigens 1 uur per speler/partij. De deelnemers worden, naar speelsterkte, ondergebracht in groepen van 4 spelers. Zaterdag 18 januari 2025 in Twijzelerheide, 1 maart 2025 in Meeden, 15 maart in Finsterwolde, 11 april in Warffum.

Dit is traditioneel een zogenaamd “gongdamtoernooi”. Waarbij elke 10 seconden na de “gong” een zet wordt verwacht. Bij de eendaags toernooien wordt eveneens de beginnende dammer niet vergeten. Die kan namelijk, met de breedtesport gedachte, beginnen in een aparte klasse. Daarnaast komt noch het Provinciaal kampioenschap sneldammen langs. De kampioenen in elke ratinggroep plaatsen zich voor het NK-sneldammen (alle categorieën) op zaterdag 14 juni in het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht.

Nationale Competitie

Zaterdag 23 november staat de 5e ronde van de Nationale damcompetitie op de damkalender. Beide teams van Damclub Winschoten reizen dan af naar het “Hof van Schoterland” in Mildam om te spelen tegen DCH Heerenveen. Winschoten 2 ontmoet Heerenveen 2 in de 2e klasse B en Winschoten 1 neemt het dan op tegen Heerenveen 3, beide uitkomend in de 2e klasse A.

Geert Lubberink