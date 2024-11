Oogheelkunde is zevende medische vervolgopleiding bij Treant: ‘Enorm trots’

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN PAAR BUIEN | MORGEN REGEN EN SNEEUW

Het is vanochtend nog een beetje buiig en er kan een behoorijke regenbui bij zijn, maar er is ook af en toe zon en er staat een matige westenwind. Vanmiddag is het misschien ook niet helemaal droog maar het wordt vrij rustig met een afnemende wind met regelmatig wat zon. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden.

Lang duurt die adempauze niet want vanavond is het weliswaar droog, maar in de loop van vannacht gaat het regenen en daarna wordt het morgen een natte toestand. Er valt dan geruime tijd regen en er kan morgen ook enige sneeuw gaan vallen, want de temperatuur daalt tijdelijk tot 1 á 2 graden boven nul. In totaal kan ook 20mm aan neerslag naar beneden komen en de maximumtemperatuur is maar 4 graden. De wind is daarbij veranderlijk van richting en niet zo sterk, maar morgen komt er een matige tot krachtige wind uit het noordwesten te staan.

Woensdagnacht valt er daarna een enkele winterse bui en is er kans op gladheid op de weg bij minima van 0 tot +2. Dat is ook het begin van 3 dagen met wisselvallig en vrij koud weer: soms is er wat zon en dan valt er weer een bui, met daarbij kans op hagel of sneeuw en maxima rond 4 graden.