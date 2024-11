Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 19 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN EN SNEEUW | KANS OP GLADDE WEGEN

Het is vanochtend een koude en natte toestand met een temperatuur van 1 tot 3 graden en enige tijd regen en sneeuw. Glad op de weg wordt het daar niet van en vanmiddag is het ook wat droger met een paar opklaringen, maar gaandeweg de middag en vanavond ook enkele buien. De wind draait bij naar het noordwesten en wordt matig tot vrij krachtig, de maximumtemperatuur is vanmiddag ook maar 5 graden.

Vannacht en morgen komen we in een toenemende noordwestenwind terecht met enkele buien en daarbij is ook kans op enkele hagel- sneeuw- of onweersbuien. Het kan komende nacht lokaal glad worden op de weg want de minimumtemperatuur is 0 tot +2 graden. Kans op vorst dus, en ook kans op ijs op de autoruiten.

Donderdag en vrijdag zijn daarna niet veel anders. Overdag is het 3 tot 5 graden en ’s nachts is het -1 tot +2, met kans op gladheid voor bevriezing van nattte weggedeelten, of een hagel- of sneeuwbui. Maar er is dan ook wat zon. In het weekend is het vaak bewolkt met af en toe regen en zaterdag mogelijk ook wat sneeuwval. Maximum stijgend tot rond 10 graden op zondag.