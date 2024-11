Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten is de meest mediawijzeklas van Nederland

WINSCHOTEN, HILVERSUM – Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten mag zich vanaf vandaag de meest mediawijze klas van Nederland noemen. De klas streed samen met meer dan 11.000 klassen om de felbegeerde titel tijdens de veertiende editie van MediaMasters. De spannende serious game, over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor leerlingen tussen de 8 en 12 jaar (po, so en sbo), is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid.



MediaMasters is een gratis serious game voor leerlingen van groep 5 t/m 8 en het gespecialiseerd onderwijs. MediaMasters laat kinderen op een speelse manier kennismaken met digitale geletterdheid. Dit jaar was MediaMasters voor het eerst ook beschikbaar voor groep 5 en 6. Aan deze editie deden meer dan 260.000 leerlingen mee – een recordaantal! MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en biedt scholen een toegankelijke manier om met digitale geletterdheid in de klas aan de slag te gaan.



Het verhaal van de game draaide om een spannende ontsnapping uit een trein. De leerlingen werkten samen aan MediaMissies met vragen en opdrachten over onderwerpen als gamen, privacy, online pesten, cybercriminaliteit, gezond schermgebruik en nepnieuws. Met elke goed beantwoorde vraag verzamelden zij bits (punten); de klassen met de meeste punten winnen prijzen en een eervolle titel.



AI maakt echt en nep onderscheiden moeilijker

“Deze week hebben de kinderen vol enthousiasme MediaMasters gespeeld en veel geleerd over mediawijsheid,” aldus Rob Vegter en Remke Huisman. “Het is voor ons, als leerkrachten van de groep, fantastisch om te zien hoe enthousiast de leerlingen tijdens deze week aan de slag zijn geweest en plezier hadden met de verhaallijn. Ze leerden onder andere over dat kritisch kijken naar online informatie belangrijk is en dat de impact van AI ervoor zorgt dat het onderscheiden van echt en nep moeilijker

wordt. Daarnaast beseften ze het belang van digitaal in balans blijven: naast de digitale wereld is het belangrijk om offline te spelen, sporten en samen te zijn. Zo houden ze het leuk en gezond!”

Meest mediawijze klas in het gespecialiseerd (basis)onderwijs

MediaMasters werd ook gespeeld in het gespecialiseerd (basis)onderwijs. Alle clusters konden deelnemen, waaronder ook dove of slechthorende leerlingen en blinde of slechtziende leerlingen. Speciaal voor hen werden de afleveringen tijdens de Week van de Mediawijsheid ondersteund met Nederlandse Gebarentaal (NGT) en audiodescriptie. Klas M7/8b van Kindcentrum de Marel uit Goes werd verkozen tot landelijke winnaar in de competitie voor gespecialiseerd (basis)onderwijs.



“Wat een geweldige ervaring! Vanaf dag één waren de leerlingen super enthousiast en hebben ze alles gegeven, zelfs na schooltijd, om zoveel mogelijk punten te scoren,” vertelt leerkracht Harm Francke. “Hun motivatie bij het oefenen van teksten voor opdrachten zoals sketches en podcasts was heel hoog. Het spel bracht niet alleen spanning en tegenslagen, zoals de gemiste 600 punten in de finale door een te vroeg ingezette joker, maar ook waardevolle lessen. Vooral over AI: we hebben geleerd dat je beelden en video’s niet zomaar kunt vertrouwen en hoe belangrijk het is om meerdere bronnen te raadplegen.”



MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november). Deze campagne stond dit jaar in het teken van digitale balans en goed en gezond schermgebruik.



“Het is ontzettend mooi om te zien hoeveel enthousiasme en betrokkenheid er dit jaar was bij de leerlingen,” aldus Sarah Hijmans van MediaMasters. “Het recordaantal deelnemers toont aan hoe gemotiveerd kinderen zijn om meer te leren over digitale geletterdheid en mediawijsheid. We zijn blij te zien hoe leerlingen, van groep 5 tot en met 8, actief bezig zijn met bijvoorbeeld het uitzoeken of bepaalde berichten nepnieuws zijn, opdrachten waarin leerlingen moeten bepalen of online gedrag wel of

niet OK is en puzzelopdrachten over welke technieken gamemakers gebruiken bij het maken van games. Het enthousiasme van de leerlingen, de mooie gesprekken in de klas en het leren van en met elkaar is inspirerend. Het is geweldig dat zoveel scholen deze kans hebben gepakt om hun leerlingen bewust te maken van de digitale wereld om hen heen.”



De rest van het schooljaar

Na de Week van de Mediawijsheid kunnen scholen verder met MediaMasters aan de hand van ThemaMissies en Klassengesprekken. Deze zijn het hele jaar door op ieder moment beschikbaar.



Netwerk Mediawijsheid

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, dat bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid en zich hard maken voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.Netwerk Mediawijsheid heeft de missie: ‘Nederland mediawijs’. Met meer dan 1000 aangesloten organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen werkt het netwerk aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.

Bron: Media Masters