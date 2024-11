STADSKANAAL – Gisteravond is op de rotonde Navolaan/Amerikalaan een auto tegen een verkeersbord gebotst.

Rond acht uur gisteravond is tijdens het oprijden naar de rotonde in de Navolaan/Amerikalaan door onbekende oorzaak een auto tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam daarna op twee betonblokken vast te zitten. De bestuurder is in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of hij/zij meegenomen is naar een ziekenhuis.

De auto is door een berger afgesleept.

Bron: 112regioflits