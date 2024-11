Gelijke kansen voor elk kind

WOLDENDORP, GRONINGEN – Investeren in de jongeren in onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond of woonplaats. Dat is het programma Tijd voor Toekomst van Nationaal Programma Groningen. Kinderen krijgen op school extra lessen, zoals sport, beeldende vorming, wetenschap en techniek, buiten educatie en Engels. Dit gebeurt ook op Kindcentrum Qworzo in Woldendorp. Marco Dijkstra is daar vakdocent bewegingsonderwijs en coördinator van de Verrijkte Schooldag.

‘’Wij hebben bewust gekozen om mee te doen aan het project Tijd voor Toekomst”, licht Dijkstra toe. “Op onze school vinden we dat ieder kind zich op zijn eigen niveau en tempo moet kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben zelf een actieve rol in deze ontwikkeling. Als kinderen zich extra kunnen verdiepen in dingen die ze interessant vinden, worden ze nieuwsgierig en gemotiveerd om nieuwe dingen te ontdekken.”

Extra lessen

“Op dinsdag en donderdag hebben we een zogeheten ‘verrijkte schooldag’, waarbij kinderen extra lessen krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om mijn vakgebied bewegen maar ook om andere lessen. Vanuit mijn vak vind ik het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in bewegen. Door te bewegen komen kinderen elkaar tegen en leren ze van elkaar. Dat komt niet alleen van pas in de sport maar ook in andere vakken.”

Op een andere manier

Educatiecentrum De Bostuin uit Blijham verzorgt twee keer per week de buitenlessen in Woldendorp. “We merken dat kinderen blij worden van dingen onderzoeken”, vertelt Tjark Bos. “Het is goed om leerstof niet alleen via boeken maar ook op een andere manier aan te bieden.”

Gezien worden

Tijdens de buitenlessen zoeken de kinderen bijvoorbeeld beestjes of maken ze een vogelhuisje. Daarbij werken ze niet alleen met de handen maar zijn ze ook met taal, lezen en rekenen bezig. “Ieder kind heeft zijn eigen talent”, vindt Bos. “Elk kind moet gezien worden. We zeggen altijd: gewoon doen, het kan!”

