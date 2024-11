Groningen viert 80 jaar vrijheid: een divers en gevarieerd programma door heel de provincie

GRONINGEN – In 2025 viert en herdenkt Groningen 80 jaar vrijheid! Ruim 100 partijen uit de hele provincie werken samen aan een uitgebreid programma vol tentoonstellingen, theater, lezingen, workshops, herdenkingen, educatieve projecten en nog veel meer. Het belooft een heel bijzonder jaar te worden. Het is vanaf nu mogelijk je activiteit aan te melden en de kalender met andere evenementen te bekijken!



80 jaar vrijheid Groningen gaat niet alleen om de Tweede Wereldoorlog, maar over ‘vrijheid’ in de breedste zin van het woord. De projecten onder de vlag van 80 jaar vrijheid Groningen nodigen iedereen uit om na te denken over vrijheid en erover in gesprek te gaan.



Doe mee!

Iedereen in Groningen is uitgenodigd om mee te doen met 80 jaar vrijheid Groningen. Organiseer jij ook iets het kader van ‘vrijheid’? Maak je een podcast of theaterstuk, zet je een fietsroute uit of organiseer je een concert? Misschien organiseer je wel een herdenking, een minifestival of lezingenreeks. Klein of groot: alles is welkom! Meld jouw activiteit nu aan via www.80jaarvrijheidgroningen.nl. De komende tijd wordt de onlineagenda steeds verder gevuld dus houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen en evenementen!



Opening

Terwijl de rest van Nederland al bevrijd was, werd er in de laatste oorlogsdagen in de omgeving van Appingedam en Delfzijl nog heftig gevochten. In de gemeente Eemsdelta zijn er in 2025 daarom bijzonder veel activiteiten. Op 14 februari wordt 80 jaar vrijheid Groningen dan ook officieel geopend in de Nicolaïkerk in Appingedam. Het twee uur durende programma bestaat onder meer uit muziek en een vrijheidsrede door voormalig rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, professor Doeko Bosscher. Allerlei uitvoeringen tonen de vele tinten van vrijheid. Janneke Jager zal het geheel op eigen toon samenvatten en Frank von Hebel is spreekstalmeester.



Organisatie

80 jaar vrijheid Groningen is een samenwerkingsverband van ruim honderd musea, onderwijsinstellingen, culturele partijen, dorpsverenigingen, historische kringen en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Gezamenlijk organiseren zij een provinciebreed programma van activiteiten. Met kunst, cultuur en erfgoed worden mensen bij elkaar gebracht om zo – op kleine schaal – samen te werken aan vrijheid. Museum aan de A is projectleider en penvoerder en heeft een faciliterende, coördinerende en verbindende rol.

Meer informatie: www.80jaarvrijheidgroningen.nl.



80 jaar vrijheid is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Eke Koopman