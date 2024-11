Kerstconcert regiokoor Boven-Wotter

SCHEEMDA – Het gemengd regiokoor “Boven Wotter” uit Winschoten verzorgt in december weer een sfeervol kerstconcert.



Het concert vindt plaats op zaterdag 14 december aanstaande om 19.30 uur in een in kerstsfeer aangeklede MFC de Ontmoeting, Kerklaan 32 te Scheemda. De kerk is open om 18.45 uur.



Het koor bestaat uit 43 personen en zingt 4-stemmig. De concertformule met de zangsolisten Paulien Muis en Hink Uil, de instrumentalisten Petra Borgers-van der Veen (dwarsfluit) en Stef Arends (accordeon) is inmiddels erg bekend in Oldambt en omstreken.



Tijdens het concert zullen weer prachtige liederen ten gehore worden gebracht. Zo zingt Paulien Muis onder andere met het koor Evita (Don’t Cry For Me Argentina) en zal Hink Uil het nummer The Blue Side of Lonesome vertolken. Samen zingen Paulien en Hink The Christmas Song en Silver Bells. Het koor zal onder andere nummers als Avé Verum van Mozart, You Raise Me Up, Song of Peace , Little Drummer Boy, We Shall Overcome, O Holy Night en Hallelujah zingen. Uiteraard ontbreekt Stille Nacht, onder begeleiding van dwarsfluit, accordeon en het grote kerkorgel van de kerk MFC De Ontmoeting Scheemda niet. Kortom, het belooft weer een prachtig kerstconcert te worden.



Het concert zal worden gepresenteerd door Alexandra Arends en Anita Jongeling.

Alles staat onder leiding van dirigent Bernard Smidt.



Kaarten zijn te bestellen bij: Leo Prins, telefoon 06-45923380 e-mail: leoprins@gmail.com of op de concertdag in de kerk vanaf 18.45 uur. – Voor meer informatie: www.bovenwotter.com



Stef Arends