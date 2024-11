DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Meppen

Vanmorgen zijn brandweer Meppen en Twist met meerdere voertuigen om 10.20 uur uitgerukt voor een brand in een leegstaande woning aan de Schubertsraße in Meppen. De brand woedde op de bovenverdieping. Dankzij de snelle inzet door de brandweer was het vuur snel onder controle. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Rhede

Bij een ongeval op de Rheder Straße is vanmorgen rond acht uur een 23 jarige automobiliste gewond geraakt. De vrouw verloor vermoedelijk door het gladde wegdek de controle over haar Ford Fiësta en kwam in de berm terecht. De auto sloeg over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand.