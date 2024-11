Leefbaarheidsvisie provincie Groningen uniek in Nederland

GRONINGEN – Leven in een omgeving die voldoet aan jouw wensen en behoeften – dát is leefbaarheid. Voor het eerst heeft de provincie Groningen een leefbaarheidsvisie opgesteld, voor de periode 2024-2035. Met deze visie zetten ze een nieuwe stap om samen met inwoners, gemeenten en maatschappelijke partners de brede welvaart in onze provincie te versterken.

Dit is de eerste leefbaarheidsvisie van Nederland. Vanuit de provincie Groningen hechten we een groot belang aan leefbaarheid. Juist omdat de leefbaarheid in onze provincie in bepaalde gebieden onder druk staat, bijvoorbeeld door de gevolgen van aardbevingen.

Wanneer is iets voor jou leefbaar?

Leefbaarheid gaat over goed wonen, goed werken en goed leven in onze provincie. Het betekent voor iedereen iets anders en verschilt ook per levensfase. Zo is het voor een scholier bijvoorbeeld belangrijk dat er een school dichtbij is, je in de buurt kunt sporten en er een plek is om met vrienden te chillen. Als ouders van jonge kinderen kan het juist weer fijn zijn als er een basisschool, kinderopvang en zwembad in de buurt is. En als je ouder bent en iets minder mobiel, vind je het misschien leefbaar als de huisarts dichtbij is. Kortom: het is gericht op een omgeving waar mensen zich prettig voelen en voldoende kansen zijn voor een gezond en bevredigend leven. Hoe verschillend dit ook is, één ding is duidelijk: leefbaarheid staat voor veel mensen bovenaan de lijst van wat belangrijk is in het leven.

Drie hoofdthema’s

De leefbaarheidsvisie bestaat uit drie thema’s, die samen bijdragen aan de leefbaarheid van Groningen:

Gezond en vitaal

Gezondheid is de basis van een prettig leven. Daarom willen we dat Groningers zich fysiek en mentaal gezond voelen, ongeacht hun achtergrond. We stimuleren beweging, gezonde voeding, en zetten in op een groene omgeving. Ook willen we dat iedereen toegang heeft tot goede zorg.

Doelen voor 2035: Meer gezonde levensjaren, minder chronische ziektes, en meer inwoners die voldoen aan de landelijke beweegrichtlijnen.

Sociaal

In Groningen zorgen we voor elkaar. Met een sterk gemeenschapsgevoel bouwen we aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. We zetten ons in voor kansengelijkheid, bestrijden langdurige armoede en werken aan meer geletterdheid.

Doelen voor 2035: Minder armoede, meer vrijwilligerswerk en betere basisvaardigheden (zoals digitale geletterdheid) voor iedereen.

Woon- en leefomgeving

Wonen in Groningen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. We willen dat iedereen een geschikte woning heeft in een groene en gezonde omgeving. Dat betekent betaalbare en energiezuinige woningen, met voorzieningen binnen bereik.

Doelen voor 2035: Minder energiearmoede, meer tevredenheid over woningen en goede bereikbaarheid van voorzieningen voor iedereen.

Drie visies

De provincie Groningen werkt met drie visies: de leefbaarheidsvisie, de economische visie en de omgevingsvisie. Met deze visies streven we naar brede welvaart – dus niet alleen materiële welvaart maar welvaart op alle vlakken die het leven de moeite waard maken. De economische visie is in de zomer van 2024 vastgesteld. De Provinciale Staten besluiten op 18 december over de leefbaarheidsvisie. De omgevingsvisie wordt in de loop van 2025 vastgesteld.

Provincie Groningen