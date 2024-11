Macht en pracht in de Kanaalstreek: een voorstelling met oude foto’s uit het SHC

STADSKANAAL – Op zondag 1 december presenteert Bert Roossien, historicus, weer een voorstelling met oude foto’s uit het archief van het Streekhistorisch Centrum (SHC). Het thema is deze keer Macht en pracht en gaat over de diversiteit aan architectuurstijlen in de regio. De voorstelling vindt plaats in de Bibliotheek van Stadskanaal.

In het ruim 250-jarig bestaan van de Kanaalstreek werd de streek vanuit het niets opgebouwd tot een lang lint aaneengesloten bebouwing met verschillende kernen daaraan. Naarmate de tijd vorderde, veranderden de heersende bouwstijlen en ontstond er een grote diversiteit aan bouwwerken waarvan een groot deel ook al weer verdwenen is. Bert Roossien toont foto’s van herenboerderijen, winkelpanden en nutsgebouwen in uiteenlopende stijlen. O.a. Jugendstil, Amsterdamse School en het moderne naoorlogse bouwen passeren de revue.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Reserveren wordt aanbevolen en kan via 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl.

Helen Kämink