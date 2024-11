Royal Avebe wint award en ontvangt eervolle vermelding op Food Ingredients Europe 2024

VEENDAM – Royal Avebe kondigt met trots haar succes aan bij de Fi Innovation Awards, waarbij de coöperatie de Plant-based Innovation Award in ontvangst nam en speciale erkenning kreeg in de categorie Dairy Alternative Innovation, beide met PerfectaSOL® als ultieme textuuroplossing voor plantaardige voeding.



Perfecte hechting van de coating voor plantaardig vlees en vis

Avebe haalde twee nominaties binnen voor haar nieuwste innovaties op basis van de aardappel. De eerste innovatie is PerfectaSOL® voor perfect hechtende coatings van plantaardige vlees- en vis, de tweede is PerfectaSOL® voor het creëren van romige texturen in plantaardige gefermenteerde yoghurts. Beide innovaties waren genomineerd voor verschillende Fi Awards tijdens de Food Ingredients Europe, ’s werelds grootste beurs voor voedingsingrediënten die momenteel plaatsvindt in Frankfurt, Duitsland.

Plantaardige voeding zonder in te leveren op smaak of kwaliteit.



“We zijn vereerd met deze erkenning,” aldus Chris Hollebek, Chief Commercial Officer bij Avebe. “Deze prijs onderstreept onze toewijding om duurzame, plantaardige oplossingen te leveren die voldoen aan de eisen van de consument door heerlijke texturen te creëren in verschillende plantaardige voeding – zonder in te leveren op smaak of kwaliteit.”



Internationale erkenning voor PerfectaSOL®

PerfectaSOL® blijft internationale erkenning krijgen omdat het product elke gewenste textuur kan creëren in plantaardige voeding, van rijk tot romig, schuimend tot gelerend. PerfectaSOL® won onlangs al de prestigieuze Food Bev’s World Plant-based Innovation Award tijdens het Bridge2Food North America event. Deze laatste overwinning bevestigt de rol van Avebe als leider in plantaardige voedingsinnovatie.



Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van ruim 2.000 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren

in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

Kijk voor meer informatie op www.avebe.com.

