Tweede informatiebijeenkomst over nieuwe woonwijk aan de Hooiweg Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op woensdagavond 11 december is in multifunctioneel centrum De Binding een tweede inloopbijeenkomst over de nieuwe woonwijk aan de Hooiweg in Oude Pekela.



Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen inwoners van Pekela binnenlopen om zich te laten informeren over de stand van zaken van de nieuw te bouwen wijk met 68 huurwoningen van verschillende afmetingen. 34 huizen zijn bestemd voor Pekelders en 34 voor statushouders.



Het terrein aan de Hooiweg is inmiddels bouwrijp gemaakt. Half december wordt de eerste woning door Van den Nagel Modulaire Bouw uit Barneveld geplaatst. Dat is door verschillende omstandigheden later dan gepland. Het gaat om een wijk met energie neutrale flexwoningen in de sociale huursector, bedoeld voor inwoners van Pekela én voor statushouders. De nieuwe wijk krijgt een groen en waterrijk karakter met een gezamenlijke parkeerplaats.



Tijdens de avond kunnen belangstellenden onder meer informatie krijgen over hoe de woningen eruit komen te zien, of men ervoor in aanmerking komt, de huurprijzen van de woningen en wanneer mensen er kunnen gaan wonen. Ook is voorinschrijving mogelijk op een huis in de nieuwe woonwijk aan de Hooiweg.

Gemeente Pekela