Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 20 november, 06:00 uur door Stefan van der Gijze

WINTERSE BUIEN | LOKAAL GLAD

Vandaag trekken er in een noordwestelijke stroming een aantal winterse buien over onze omgeving. De buien brengen hagel, onweer en soms ook natte sneeuw mee. Tijdens en na een winterse bui kan het soms even glad zijn op de weg. Het is vrij koud met temperaturen tussen 5 en 6 graden, maar liggen in buien gevoelig lager. De wind is meest matig uit een westelijke richting.

Vanavond en vannacht blijven er winterse buien actief met de bijbehorende kans op lokale gladheid ten gevolge van deze buien. Als het langer opklaart daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt en kan het ook door bevriezing lokaal glad worden. De wind draait meer naar het zuidwesten en zal matig zijn.

Morgen en vrijdag houden de winterse buien aan met tussendoor ook af en toe wat zonneschijn. De kans op lokale gladheid blijft dus aanwezig. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 4 graden bij een matige west tot noordwestenwind. Vanaf zondag wordt het gevoelig zachter.