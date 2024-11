DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Papenburg

Bij een aanrijding op de rotonde in de “Am Stadtpark” in Papenburg is gistermiddag om 16.45 uur een 15 jarig meisje gewond geraakt. Het meisje reed met haar e-bike op de rotonde toen zij werd geschept door een personenauto die de rotonde in de richting van de B70 wou verlaten. Zij kwam daarbij ten val. De automobiliste, die waarschijnlijk in een VW Polo of VW Golf reed, is doorgereden. In de auto zaten twee vrouwen tussen 40 en 50 jaar. De bestuurster had rood haar, aldus het slachtoffer. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260. In de buurt van de aanrijding, bij het Arbeitsambt, stond een witte auto, met daarin een man en een vrouw. Wellicht hebben zij de aanrijding zien gebeuren.

Haren

Gisteren is tussen 9.30 en 11.55 uur op een parkeerplaats aan de Neuer Markt in Haren, ter hoogte van nummer 8, een zwarte Mercedes-Benz GLA aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 72100.

Lathen

Om half twee vannacht is langs de K164 een auto van het merk Skoda in de sloot beland. Het ongeval gebeurde door onbekende oorzaak in een bocht. In de wagen zaten naast de 34 jarige bestuurder twee vrouwen van 40 en 22 jaar. Niemand raakte gewond. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De schade bedraagt 5.000 euro.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een mishandeling van een fietser die gistermiddag op de Schwarzer Weg in Twist plaatsvond. Een 58 jarige man werd om 12.50 uur ter hoogte van de afslag naar de Flensbergstraße door een andere man op de fiets ingehaald. Hierbij werd de 58 jarige geslagen en kwam ten val. Hij raakte lichtgewond. De politie verzoekt getuigen, in het bijzonder twee mannen in een auto die het slachtoffer hebben geholpen, contact op te nemen met het politiebureau in Meppen 05931/9490.