Leny (83) isoleerde haar huis met hulp van Bespaarcoach Ronja

NIEUWE PEKELA – Leny Boer uit Nieuwe Pekela, 83 jaar jong, liet haar volledige huis grondig isoleren en hielp zelf mee met klussen. Dankzij de hulp van Bespaarcoach Ronja (naast Leny op de foto), subsidies van de gemeente en haar eigen doorzettingsvermogen is haar woning nu helemaal klaar voor de toekomst.



Leny is net verhuisd naar haar nieuwe woning: “Toen ik het huis kocht, was er eigenlijk alleen dubbel glas. Het tochtte overal en er was geen goede isolatie aanwezig,” vertelt ze. Ze besloot om de woning helemaal aan te pakken. De plafonds werden eruit gehaald, schuimbeton werd gestort en de dak-, vloer- en muurisolatie werd vernieuwd. Ook kwam er vloerverwarming. “Als ik nu binnenkom, is het altijd aangenaam warm.”



Hulp van de Bespaarcoach

Om dit allemaal te kunnen doen, vroeg Leny bij de gemeente om hulp. Zo kwam ze in contact met Ronja, onze Bespaarcoach. “Ronja is heel begripvol en duidelijk in haar uitleg. Ze heeft me fantastisch geholpen met het vinden en aanvragen van subsidies.” Ronja kwam eerst bij Leny langs om te bespreken wat ze precies wilde aanpakken in huis. “Ze heeft alles bekeken en foto’s gemaakt. Vervolgens maakte ze een rapport op waarin stond wat ik allemaal voor maatregelen kon treffen in huis. Ook legde ze uit welke subsidies er waren om dit allemaal te kunnen betalen.”



Subsidies voor verduurzaming

Dankzij de hulp van Ronja kreeg Leny subsidie van de gemeente voor de verduurzaming van haar woning. “Ronja vertelde dat het ongeveer acht weken zou duren voor ik een reactie kreeg, maar het duurde uiteindelijk wat langer. Ze is in de tussentijd nog een paar keer langs geweest om me op de hoogte te houden. Ook houdt ze contact als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals de isolatiesubsidies van ‘Nij Begun’, omdat ik in het aardbevingsgebied woon.”



Aanrader voor iedereen

Leny is ontzettend blij met de hulp die ze heeft gekregen van Ronja. “Ze staat altijd voor me klaar en helpt me met alle vragen die ik heb.” Leny raadt iedereen aan om contact op te nemen met de Bespaarcoach als ze hun huis willen verduurzamen. “De hulp is echt geweldig. En het heeft me veel geld bespaard.”

jouwbespaarcoach.com is een samenwerking van de gemeenten Pekela, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde op het gebied van stimulering van energiebesparing voor particulieren.

